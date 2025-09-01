Das war ein starker Auftritt von Florian Broska in der Niederlande: Der Eitelborner gewann zum ersten Mal ein Turnier der 25er-Kategorie.

Tennisprofi Florian Broska hat den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Im niederländischen Oldenzaal gewann der College-Absolvent erstmals ein Turnier der 25er-Kategorie (Preisgeld 30.000 US-Dollar). In der Weltrangliste geht es für den 27-jährigen Eitelborner zurück unter die Top 500.

Nach 89 Minuten Spielzeit holte sich Florian Broska mit einem am Ende glatten 6:4 und 7:5-Erfolg über den an Position zwei gesetzten Franzosen Lilian Marmousez (Weltranglistenplatz 407) seinen insgesamt dritten Titel als Profi. Im Duell zweier einhändiger Rückhände überzeugte der Eitelborner vor allem mit seinem starken Aufschlag (10 Asse bei insgesamt 76 Prozent 1. Aufschläge im Feld). Zuvor hatte Broska im Vorjahr lediglich zwei Titel bei kleineren Turnieren der 15er-Kategorie gewonnen.

Wirklich angebahnt hatte sich der Erfolg bei Broska in den letzten Wochen nicht. Nach einem starken Frühjahr musste er zuletzt mehrere Erstrundenniederlagen hinnehmen. In Oldenzaal brachten klare Siege in den ersten beiden Runden Selbstvertrauen, ehe Broska im Viertelfinale einen echten Krimi überstand. Gegen den Lokalmatadoren Deney Wassermann setzte sich Broska nach fast drei Stunden Spielzeit mit 3:6, 7:6 und 7:5 durch, ehe er im Halbfinale den Belgier Buvaysar Gadamauri mit 6:4 und 7:6 schlagen konnte. In der Weltrangliste geht es für Broska dank des Turniersieges nach derzeitigem Stand (kleinere Veränderungen sind aufgrund anderer Turniere noch möglich) auf Rang 487. Drei Plätze besser stand Broska lediglich bei seiner bislang höchsten Weltranglistenplatzierung (484) im Juni diesen Jahres.