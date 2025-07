Feurige Rituale werden schon seit 1860 regelmäßig, doch eigentlich nur in der November-Zeit, zur Brauchtumspflege von den Ahrweiler Junggesellenvereinen in den Weinbergen oberhalb der Stadt abgehalten. Die Niddehöde Jonge aus Ahrweiler waren jetzt die „Täter“, als der Junggesellenverein gedungen in die Rolle „Brandstifter“ schlüpfte. Mit ihrem flammenden wie spektakulären Gruß „HTC 70 DSM“ aus der Weinbergslage oberhalb von Marienthal erregte die Jonge imposantes Aufsehen und für Jubelstürme im weiten Rund des altehrwürdigen Klosters.

Der gesellschaftliche Höhepunkt der Meisterschaft

Mit ihrem flammenden Schaubild der Niddehöder war der Rahmen dann auch gesteckt und passte allemal zur Jubiläumsfeier. Die deutsche Tennismeisterschaft der Senioren (DSM) in Bad Neuenahr ist 70 Jahre alt. Im Klostergut Marienthal gaben sich Spielerpersönlichkeiten, Funktionäre und Sponsoren zum gesellschaftlichen Höhepunkt beim Rheinlandabend ein großes Stelldichein. Eingeladen hatten der HTC Bad Neuenahr und der Tennisverband Rheinland.

Hier erfuhren die Gäste auch, welche organisatorische Meisterleistung und wie viel ehrenamtliches Engagement beim HTC Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe 2021 in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hinter der 70. Auflage des großen Seniorentennisturniers steckt. Dabei wurde viel über den Sport, viel über 70 Jahre DSM, aber auch über die Zukunftsaussichten der Meisterschaften in der Kurstadt geplaudert.

„Wir sind froh, dass wir alles so gut hinbekommen haben.“

Turnierdirektorin Annette Bartsch

„Wir haben jetzt schon zur Turnierhalbzeit viel positive Resonanz und sehr viel Lob bekommen“, meint Turnierdirektorin Annette Bartsch. Die familiäre Atmosphäre auf der 13-Platz-Anlage, die gelungene „Reifeprüfung“ der überwiegend jungen Turniergilde und den reibungslosen Verlauf, den die Turnierdirektorin in ihrer Ansprache herausstellte, traf den Nagel auf den Kopf. Bartsch: „Wir sind froh, dass wir alles so gut hinbekommen haben.“

Auffällig für die Turnierdirektorin ist, „dass es nicht vielen auffällt, dass da noch einiges fehlt, und das ist gut so für uns“. Die HTC-Turniergilde habe sich zu Anfang der organisatorischen Planungen erst einmal nur im Ansatz vorstellen können, „was denn da eigentlich alles auf uns zukommt“. Da gab’s die Sorge, dass nicht genügend Hotelunterkünfte und Bettenkapazitäten von Pensionen vorhanden sein könnten. „Letztendlich“, so Bartsch, „gab’s keine sonderlichen Probleme mit Unterkünften, die Turnierteilnehmer sind auch bereit, etwas weiter zu fahren“.

Lob kommt auch vom Deutschen Tennisbund

„Wir hätten es nicht gedacht, dass ihr das alles so gut und so hervorragend hinbekommt“, hörte Bartsch von vielen Seiten. Ulrich Klaus, Präsident des Tennisverbands Rheinland, freute sich „Ende gut, alles gut. Aber wenn man hier mit offenen Augen durch die Gegend fährt, dann weiß und sieht man, dass noch nicht alles gut ist, dass noch vieles werden muss.“ Trotzdem sei es bewunderns- wie auch bemerkenswert, „was hier in der kurzen Zeit alles geschaffen wurde. Und toll ist, dass wir hier wieder Tennisspielen können. Dafür der Dank des Tennisverbandes“, betonte Klaus.

Auch der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes (DTB), Robert Hampe, lobte: „Ein Riesenkompliment an die Region, an die Vereinsverantwortlichen des HTC Bad Neuenahr, dass sie in so kurzer Zeit nach der Flutkatastrophe 2021 diese Anlage wieder so hervorragend neu aufgebaut haben. Das zeugt von vereinten Kräften, Mut und vor allem Herzblut für unseren Sport.“

Ehrungen im Rahmen der Jubiläumsfeier

Norbert Henn erhielt die Auszeichnung Tennis Europe Player des Jahres 2024 in der Altersklasse 65. Ausgezeichnet als Tennis Europe Playerin des Jahres 2024 in der Altersklasse 45 wurde Mirja Wagner. Laureen Felicitas Wagenaar darf jetzt den Titel Tennis Europe Playerin des Jahres 2024 in der Altersklasse 30 tragen.