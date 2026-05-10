Tennis Fehlende Matchpraxis: Rosol muss am meisten „beißen“ Stefan Nink 10.05.2026, 12:18 Uhr

i Thomas Burgemeister und Co. gaben sich beim 9:0-Kantersieg der Bad Emser Männer 40 im Karlsruher Stadtteil Grötzingen abermals keinerlei Blöße. Andreas Hergenhahn

Immer mehr an Fahrt nimmt die Tennis-Medenrunde auf. Während die Herren 40 des TC BW Bad Ems schon Kurs auf die DM-Endrunde aufgenommen haben, muss Oberligist TC Diez mit seinen Herren 55 nach zwei Niederlagen noch in die Spur finden.

Durchmarsch der Herren 40, knappe Niederlage der 50er: In der Tennis-Regionalliga verzeichnete der TC BW Bad Ems am Samstag eine ausgeglichene Bilanz. In der Süd-West-Liga gewann unterdessen die 40er-Reserve von der Insel Silberau knapp, während die Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein auch bei der zweiten Partie der noch jungen Medenrunde ebenso leer ausgingen wie die 55er des Oberligisten TC Diez.







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