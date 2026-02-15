Mikulskyte und Avdeeva dabei Favoritinnen für Altenkirchener Ladies Open gesucht Marco Rosbach 15.02.2026, 15:53 Uhr

i Zehn deutsche Spielerinnen streben einen Platz im Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes (DTB) an, darunter Julia Stusek, die sich in den vergangenen beiden Jahren bereits in der Kreisstadt präsentierte. René Weiss

Seit Sonntag geht es bei den Rewe Petz Ladies Open in Altenkirchen um Spiel, Satz und Sieg, auch am Montag kämpfen die Qualifikantinnen noch um den Einzug ins Hauptfeld. Das sind bekannte Namen, auf die zu achten ist in den nächsten Tagen.

Wenn das Turnierteam der Rewe Petz Ladies Open in Altenkirchen die Hauptfeldauslosung am Montagnachmittag vorbereitet, werden 20 Klebezettel mit Namen ausgedruckt, die auf dem Turnierbaum ihren Platz finden, hinzu kommen provisorisch weitere sechs mit der Aufschrift „Qualifikantin“.







