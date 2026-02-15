Seit Sonntag geht es bei den Rewe Petz Ladies Open in Altenkirchen um Spiel, Satz und Sieg, auch am Montag kämpfen die Qualifikantinnen noch um den Einzug ins Hauptfeld. Das sind bekannte Namen, auf die zu achten ist in den nächsten Tagen.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn das Turnierteam der Rewe Petz Ladies Open in Altenkirchen die Hauptfeldauslosung am Montagnachmittag vorbereitet, werden 20 Klebezettel mit Namen ausgedruckt, die auf dem Turnierbaum ihren Platz finden, hinzu kommen provisorisch weitere sechs mit der Aufschrift „Qualifikantin“.