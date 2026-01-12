Avdeeva und Naw gewinnen Favoritensiege beim Tennis-Spektakel in Kastellaun 12.01.2026, 15:50 Uhr

i Zweiter Auftritt in Kastellaun, zweiter Turniersieg: Die Russin Julia Avdeeva gewann wie im Vorjahr den m8IT-Cup und heimste 2400 Euro Siegprämie ein. Avdeeva ist momentan die Nummer 287 der Weltrangliste. B&P Schmitt

Tennis auf höchstem Niveau bot der m8IT-Cup in Kastellaun: Titelverteidigerin Julia Avdeeva setzte sich erneut durch. Bei den Männern dominierte der Favorit Hazem Naw. Beide Turniersieger sicherten sich 2400 Euro Preisgeld.

Titelverteidigung geglückt: Die Russin Julia Avdeeva sichert sich nach ihrem Triumph im Vorjahr erneut den Sieg beim mit 12.000 Euro dotierten m8IT-Cup in Kastellaun. Mit dem Syrer Hazem Naw setzte sich auch bei den Männern der Topgesetzte durch. Beide durften sich jeweils über ein Preisgeld von 2400 Euro und wichtige Ranglistenpunkte freuen.







Artikel teilen

Artikel teilen