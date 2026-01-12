Avdeeva und Naw gewinnen: Favoritensiege beim Tennis-Spektakel in Kastellaun
Avdeeva und Naw gewinnen
Favoritensiege beim Tennis-Spektakel in Kastellaun
Tennis auf höchstem Niveau bot der m8IT-Cup in Kastellaun: Titelverteidigerin Julia Avdeeva setzte sich erneut durch. Bei den Männern dominierte der Favorit Hazem Naw. Beide Turniersieger sicherten sich 2400 Euro Preisgeld.
Lesezeit 2 Minuten
Titelverteidigung geglückt: Die Russin Julia Avdeeva sichert sich nach ihrem Triumph im Vorjahr erneut den Sieg beim mit 12.000 Euro dotierten m8IT-Cup in Kastellaun. Mit dem Syrer Hazem Naw setzte sich auch bei den Männern der Topgesetzte durch. Beide durften sich jeweils über ein Preisgeld von 2400 Euro und wichtige Ranglistenpunkte freuen.