Turniersieg in Österreich Es ist Jan Choinskis bislang größter Erfolg Daniel Fischer 22.09.2025, 11:28 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/i am way

Toller Erfolg für Jan Choinski: Der Tennisprofi gewann ein Turnier in der Steiermark und freute sich über 25.740 Euro.

Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld hat beim ATP Challenger Turnier im österreichischen Bad Waltersdorf den bislang größten Erfolg seiner Karriere eingefahren. Auf dem Weg ins Finale der mit insgesamt 181.000 Euro dotierten Veranstaltung wehrte der 29-Jährige in der zweiten Runde vier Matchbälle in Folge ab, bevor er später den dritten Turniersieg binnen drei Monaten feiern durfte.







