Großes Tennis bietet der TC Gensingen Jahr für Jahr in der Medenrunde. Die Partien in der Oberliga haben hohes Niveau. Das erste Heimspiel steht am Samstag an, wenn der TC Bad Ems II zu Gast ist.

Der Lauf der Tennis-Frauen 65 des VfL Rüdesheim in der Oberliga hält an. Auf eigener Anlage gewannen die Nahe-Frauen mit 6:0 gegen den TC BW Schwemlingen. „Das war so nicht zu erwarten gewesen. Vor allem nicht, dass wir 6:0 gewinnen“, sagte Team-Sprecherin Ellen Homann. Sie ergänzte: „Spielerisch haben meine Mädels alles richtig gemacht.“

Einzig Liliana Görlich tat sich im Spitzeneinzel etwas schwer, setzte sich aber im Match-Tiebreak durch. Petra Leyendecker, Christl Kruger-Arnold und Maria-Anna Werner ließen nichts anbrennen, auch die Doppel waren eine klare Angelegenheit: Irmgard Welschbach/Ellen Homann und Liliana Görlich/Petra Leyendecker gewannen. Die Rüdesheimerinnen führen mit drei Siegen aus drei Spielen die Tabelle an. Am Mittwoch um 11 Uhr steigt beim TC RW Kaiserslautern, der die gleiche Bilanz aufweist, das Meisterschafts-Endspiel.

Ihren ersten Saisonsieg landeten die Männer 75 des TC Hackenheim in der Regionalliga. „Der Sieg ist uns aber viel schwerer gefallen, als es das klare Ergebnis von 5:1 aussagt“, erklärte Mannschaftskapitän Klaus Kunkler nach dem Erfolg beim TC Rüsselsheim. Heinz Fischer überließ nach einem 6:0 im ersten Satz den zweiten Durchgang seinem Gegner, der 6:3 gewann, um dann den Match-Tiebreak mit 10:4 nach Hause zu bringen. Wolfgang Herbert zermürbte seinen Gegner. Beim Stande von 4:1 nach über einer Stunde Spielzeit gab dieser auf. Klaus Kunkler gewann mit 3:6, 6:2, 10:5, und Jürgen Stern war mit 6:7, 6:3, 11:9 ebenfalls erfolgreich. Damit stand der Teamerfolg bereits nach den Einzeln fest. Den fünften Zähler steuerte das Doppel Fischer/Herbert mit 6:2, 6:1 bei, lediglich das Doppel Gerd Nippgen/Jürgen Weider unterlag mit 6:7, 1:6. Nun steht eine mehrwöchige Spielpause an.

Die Männer 65 waren gegen Verbandsliga-Tabellenführer SG Simmern/Kirchberg/Rhaunen chancenlos, unterlagen mit 1:5. Ulrich Messer sicherte mit einem 10:5 im dritten Satz den Ehrenpunkt. Auch im Doppel mit Ludwig Enders fehlte Messer nicht viel zu einem Sieg, die beiden Hackenheimer verloren mit 8:10 im dritten Satz. In der Oberliga der Männer 70 steht die Tabellenführung der Hackenheimer am Montag auf dem Prüfstand. Der TCH gastiert um 11 Uhr beim Dritten in Mayen.

In der A-Klasse der Männer 75 hat die TG Bad Münster-Ebernburg ihren zweiten Sieg gelandet. Mit 2:1 bezwang das Team vom Rotenfels den TC Kirchberg. Matchwinner war Helmut Seid, der sein Einzel und das Doppel mit Georg Glombik gewann.

In Andernach sind die Oberliga-Frauen 60 des TC Kirn am Sonntag um 13 Uhr zu Gast und wollen ungeschlagen bleiben. Die ebenfalls sehr erfolgreichen Frauen der Kirnerinnen schlagen am Sonntag um 9 Uhr in der A-Klasse auf. Sie begrüßen im FSV Trier-Tarforst ihren Tabellennachbarn. In der Oberliga der Männer wartet auf den TC Gensingen das erste Doppel-Wochenende. Am Samstag um 10 Uhr steht für das Team um Jelle Ackermann gegen den TC Bad Ems II das erste Heimspiel an, am Sonntag geht es zur SG Nordsaar.