Während die Herren 70 des TC BW Bad Ems beim Start in die Medenrunde den Karlsruher ETV auf dessen Anlage mit 6:0 abfertigten, standen die gleichaltrigen Spieler der SG Miehlen/Nastätten dagegen beim um eine Woche vorgezogenen Verbandsliga-Auftakt bei der Spvgg Nahbollenbach beim 0:6 auf verlorenem Posten.

Herren 70, Regionalliga: Karlsruher ETV – BW Bad Ems 0:6. Von einem „wunderbaren Auftakt“ berichtete BW-Mannschaftsführer Peter Olinger nach dem Kantersieg der Routiniers von der Insel Silberau im Badischen. Dabei sorgten zwei Kuriositäten für verschmitzte Lächeln bei den Kurstädtern. Zum einen war Arnold Neumann so im Tunnel, dass er viele Ballwechsel mit einer gerissenen Saite seines Schlägers spielte, ehe es mit neuem Racket reibungsloser lief. Zum anderen bemerkte der an Position zwei aufgebotene Horst Kelling zwar spät, aber dennoch rechtzeitig, dass er lange mit der Lesebrille auf der Nase agierte und sich über so manchen vermeintlich leichten Fehler wunderte. Dieses Malheurchen konnte aber umgehend behoben werden. Mit der „richtigen“ Brille kamen Durchblick und Souveränität beim aushelfenden 75er zurück und er drehte sein Einzel nach 3:6 und 0:1-Rückstand noch im Champions-Tiebeak. Der Rest war gegen die im Einzel ohne ihre etatmäßige Nummer zwei Dietmar Michel, der lediglich im Doppel mitwirkte, eine klare Sache. Lediglich das BW-Doppel Arnold Neumann / Manfred Stehle musste im ersten Durchgang Widerstand brechen. Olinger wollte diesen Start nach maß zunächst nicht überbewerten. „Was das wert ist, sehen wir am kommenden Montag bei unserer Heimpremiere gegen die stark besetzten Grün-Weißen aus Mannheim. Bei denen weiß man im Vorfeld nie, mit welcher Formation sie antreten. Kommen sie in top Besetzung, dann sind sue in Bsad Ens der klare Favorit.“ Die einzelnen Ergebnisse: Willy Scheurer – Arnold Neumann 2:6, 1:6; Josef Eder – Horst Kelling 6:3, 1:6, 3:10; Eduard Peltzer – Manfred Stehle 0:6, 1:6; Herbert Brecht – Peter Olinger 0:6, 2:6; Scheurer / Eder – Neumann / Stehle 5:7, 1:6; Dietmar Michel / Peltzer – Kelling / Wolfgang Süß 0:6, 1:6.

Herren 70, Verbandsliga: Spvgg Nahbollenbach – SG Miehlen/Nastätten 6:0. Im Idar-Obersteiner Stadtteil mussten die Routiniers vom Blauen Ländchen klein beigeben. Dem Team um Kapitän Egon Schumacher war in der Stadt der Edelsteinschleifer nicht einmal ein Satzgewinn vergönnt. Das hatte spezielle Gründe: Schumacher und Co. kamen mit dem Gras/Sand-Platz einmal mehr überhaupt nicht zurecht. „Da springt der Ball ganz anders als auf Asche“, so Schumacher zu den ungewohnten Bedingungen, die es dort jedem Gast schwer macht. „Zuhause gewinnen die alles, auswärts holen sie hingegen wenig.“ Die einzelnen Ergebnisse: Günter Menke – Egon Schumacher 6:2, 6:2; Bernd Heinen – Axel Caliebe 6:0, 6:0; Franz Gress – Fred Müller 6:1, 6:4; Fred Mildenberger – Fred Gladzinski 6:1, 6:1; Menke / Mildenberger – Schumacher / Pierre Rau 6:0, 6:0; Heinen / Gress – Caliebe / Gladzinski 6:3, 7:5.