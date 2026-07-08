Nervenstark zur Sensation Emily Eigelsbach steht in Wimbledon im Viertelfinale Tina Paare 08.07.2026, 18:34 Uhr

i Das Wimbledon-Märchen von Emily Eigelsbach geht weiter. Die Bad Kreuznacherin steht im Viertelfinale der Juniorinnen-Konkurrenz. Imago/Mathias Schulz. Imago/ZUMA Press

Vor zehn Jahren, bei einer Stadiontour, hatte Emily Eigelsbach den Mitarbeitern zum Abschied gesagt, dass sie eines Tages als Spielerin nach Wimbledon zurückkommen werde. Sie hielt Wort und sorgt bei ihrer Premiere für Überraschungen.

Nach zwei Stunden und zwölf Minuten ist der Erfolg für Emily Eigelsbach zum Greifen nahe. Drei Matchbälle hat sie sich gegen Jana Kovackova erarbeitet, und gleich der erste sitzt, weil ihre Gegnerin aus Tschechien den Ball ins Netz schlägt. Für die Bad Kreuznacherin ein großer Moment, sie freut sich riesig, ballt die Fäuste und kann es noch gar nicht so richtig fassen, dass sie in Wimbledon, bei einem der berühmtesten Tennisturniere der Welt, im ...







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