Grand-Slam-Traum erfüllt sich Emily Eigelsbach startet im Hauptfeld von Wimbledon Sascha Nicolay 01.07.2026, 14:34 Uhr

i Bei den French Open scheiterte Emily Eigelsbach noch knapp am Sprung ins Juniorinnen-Hauptfeld. In Wimbledon wird sie dort starten. Christina Eigelsbach

Wimbledon erwartet Emily Eigelsbach: Die junge Tennishoffnung aus Bad Kreuznach steht im Hauptfeld des Juniorinnen-Grand-Slams. Nach intensiver Vorbereitung auf Rasen ist der Start auf der großen Bühne des Tennis ein emotionaler Meilenstein.

Für Emily Eigelsbach steht der nächste große Meilenstein ihrer noch jungen Tenniskarriere bevor: Die 17-jährige Bad Kreuznacherin startet beim traditionsreichsten Tennisturnier der Welt in Wimbledon und steht dort im Hauptfeld des Juniorinnen-Grand-Slams.







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