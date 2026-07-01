Grand-Slam-Traum erfüllt sich
Emily Eigelsbach startet im Hauptfeld von Wimbledon
Bei den French Open scheiterte Emily Eigelsbach noch knapp am Sprung ins Juniorinnen-Hauptfeld. In Wimbledon wird sie dort start
Bei den French Open scheiterte Emily Eigelsbach noch knapp am Sprung ins Juniorinnen-Hauptfeld. In Wimbledon wird sie dort starten.
Christina Eigelsbach

Wimbledon erwartet Emily Eigelsbach: Die junge Tennishoffnung aus Bad Kreuznach steht im Hauptfeld des Juniorinnen-Grand-Slams. Nach intensiver Vorbereitung auf Rasen ist der Start auf der großen Bühne des Tennis ein emotionaler Meilenstein.

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Für Emily Eigelsbach steht der nächste große Meilenstein ihrer noch jungen Tenniskarriere bevor: Die 17-jährige Bad Kreuznacherin startet beim traditionsreichsten Tennisturnier der Welt in Wimbledon und steht dort im Hauptfeld des Juniorinnen-Grand-Slams.

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