Wimbledon erwartet Emily Eigelsbach: Die junge Tennishoffnung aus Bad Kreuznach steht im Hauptfeld des Juniorinnen-Grand-Slams. Nach intensiver Vorbereitung auf Rasen ist der Start auf der großen Bühne des Tennis ein emotionaler Meilenstein.
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Für Emily Eigelsbach steht der nächste große Meilenstein ihrer noch jungen Tenniskarriere bevor: Die 17-jährige Bad Kreuznacherin startet beim traditionsreichsten Tennisturnier der Welt in Wimbledon und steht dort im Hauptfeld des Juniorinnen-Grand-Slams.