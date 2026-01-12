Turniersieg in Frankfurt Emily Eigelsbach setzt internationales Ausrufezeichen Olaf Paare 12.01.2026, 14:15 Uhr

i Im Zeichen des Adlers: In der Halle von Eintracht Frankfurt gewann Emily Eigelsbach (links) ein hochwertiges Jugendturnier. Im Finale bezwang sie Tamina Kochta (rechts). Julia Kraus

Türkei, Frankfurt, Tunesien – Emily Eigelsbach aus Bad Kreuznach lebt den Traum eines Tennisprofis. Und erfolgreich ist sie zudem: In Frankfurt landete sie einen viel beachteten Erfolg.

Mit einer beeindruckenden Mischung aus Spielkontrolle, mentaler Stärke und internationaler Reife hat die 17-jährige Tennisspielerin Emily Eigelsbach aus Bad Kreuznach das ITF-J60-Hallenturnier in Frankfurt gewonnen. In der Halle von Eintracht Frankfurt ließ die Nachwuchsspielerin des HTC Bad Neuenahr keinen Zweifel daran, dass sie derzeit auf sehr hohem internationalen Niveau agiert.







Artikel teilen

Artikel teilen