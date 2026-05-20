Start in Roland Garros Emily Eigelsbach qualifiziert sich erstmals für Paris 20.05.2026, 11:22 Uhr

i Auf dem Sprung nach Paris: Emily Eigelsbach startet erstmals auf der weltberühmten Anlage Roland Garros. DTB/Justus Stegemann

Tennistalent Emily Eigelsbach aus Bad Kreuznach schafft in der Junioren-Weltrangliste den Sprung von Platz 266 auf 51 und qualifiziert sich erstmals fürs Junioren-Grand-Slam-Turnier in Paris.

Für Emily Eigelsbach steht Ende Mai der bislang größte Moment ihrer jungen Karriere bevor: Die 17-jährige Tennisspielerin aus Bad Kreuznach, die für den HTC Bad Neuenahr spielt, hat sich erstmals für die Juniorenkonkurrenz der French Open in Paris qualifiziert und wird dort auf Grand-Slam-Ebene gegen die besten Nachwuchsspielerinnen der Welt antreten.







Artikel teilen

Artikel teilen