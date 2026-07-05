17-Jährige erfüllt sich Traum
Emily Eigelsbach feiert starken Einstand in Wimbledon
Emily Eigelsbach schlägt beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf. Damit erfüllt sich die Bad Kreuznacherin einen lange gehegten
Emily Eigelsbach schlägt beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf. Damit erfüllt sich die Bad Kreuznacherin einen lange gehegten Traum.
Rüdiger Eigelsbach

Emily Eigelsbach wusste schon in jungen Jahren, dass sie einmal im großen Tenniszirkus mitmischen will. In Wimbledon machte sie eine Ankündigung wahr.

Lesezeit 1 Minute
Mit einem bemerkenswerten Erfolg ist Emily Eigelsbach in den Juniorinnen-Wettbewerb von Wimbledon gestartet. Die 17-jährige Tennisspielerin aus Bad Kreuznach gewann ihre Erstrundenpartie gegen die an Nummer 16 gesetzte Maaya Rajeshwaran Revathi aus Indien mit 7:5 und 6:2 und zog damit in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers ein.

Ressort und Schlagwörter

TennisSport

Top-News aus dem Sport