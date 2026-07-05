17-Jährige erfüllt sich Traum Emily Eigelsbach feiert starken Einstand in Wimbledon 05.07.2026, 11:59 Uhr

i Emily Eigelsbach schlägt beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf. Damit erfüllt sich die Bad Kreuznacherin einen lange gehegten Traum. Rüdiger Eigelsbach

Emily Eigelsbach wusste schon in jungen Jahren, dass sie einmal im großen Tenniszirkus mitmischen will. In Wimbledon machte sie eine Ankündigung wahr.

Mit einem bemerkenswerten Erfolg ist Emily Eigelsbach in den Juniorinnen-Wettbewerb von Wimbledon gestartet. Die 17-jährige Tennisspielerin aus Bad Kreuznach gewann ihre Erstrundenpartie gegen die an Nummer 16 gesetzte Maaya Rajeshwaran Revathi aus Indien mit 7:5 und 6:2 und zog damit in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers ein.







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