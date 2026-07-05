Emily Eigelsbach feiert starken Einstand in Wimbledon
Emily Eigelsbach wusste schon in jungen Jahren, dass sie einmal im großen Tenniszirkus mitmischen will. In Wimbledon machte sie eine Ankündigung wahr.
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Mit einem bemerkenswerten Erfolg ist Emily Eigelsbach in den Juniorinnen-Wettbewerb von Wimbledon gestartet. Die 17-jährige Tennisspielerin aus Bad Kreuznach gewann ihre Erstrundenpartie gegen die an Nummer 16 gesetzte Maaya Rajeshwaran Revathi aus Indien mit 7:5 und 6:2 und zog damit in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers ein.