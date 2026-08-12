Viele Nationen in Bad Breisig
Einzigartige Atmosphäre macht ITF-Turnier unvergesslich
Markus Schmitt holt zur Vorhand aus: Der Lokalmatador des TC Bad Breisig verlor im Finale der 55er-Nebenrunde gegen Klaus Prange
Markus Schmitt holt zur Vorhand aus: Der Lokalmatador des TC Bad Breisig verlor im Finale der 55er-Nebenrunde gegen Klaus Prangenberg.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Bei hohen Temperaturen in Bad Breisig glänzten Tennisspieler aller Altersklassen ohne Verletzungen. Lokalmatadore Markus Schmitt und Andreas Lingesleben erreichten das Finale, während die Turnierdirektorin Katharina Sitko über frischen Wind sprach.

Lesezeit 2 Minuten
Das internationale Tennisturnier des TC Bad Breisig ist erfolgreich dem Ende zugegangen. Eine Woche lang flogen die Bälle über die Tennisplätze des Tennisclubs. Katharina Sitko, die dieses Jahr zum ersten Mal als Turnierdirektorin fungierte, berichtet dabei nicht nur positiv über die sportlichen Erfolge der Spieler, sondern hebt die außergewöhnliche Stimmung des Turniers innerhalb und außerhalb des Platzes hervor, die trotz des heißen Wetters ...
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