Viele Teilnehmer waren es nicht, die Klubchef Rudolf Peschel einst zur Premiere der deutschen Tennis-Meisterschaft der Senioren (DSM) im September 1954 in der Kurstadt begrüßen konnte: 54 Teilnehmer der Altersklassen Männer 45+ und Frauen 40+ waren es damals. Heute schreibt die 70. Auflage der DSM ganz andere Zahlen: Nach der ersten Turnierwoche werden noch zahlreiche Spiele auf roter Asche im Kaiser-Wilhelm- und im Lenné-Park in Bad Neuenahr bis zu diesem Finalsonntag zu spielen sein.

Denn mehr als 580 Tennissenioren wetteifern in 46 Konkurrenzen in Bad Neuenahr um Punkte und die Krone. Mittlerweile sind bei der DSM auch jede Menge Sandplatz-, Europa- und Weltranglistenspieler und Weltmeister mit von der Partie. Neu dagegen ist bei der 70. DSM in Bad Neuenahr die Konkurrenz Altersklasse 90 bei den Männern. „Mit fünf Meldungen war die Gruppe sensationell besetzt“, berichtet Turnierdirektorin Annette Bartsch voller Hochachtung.

91 Jahre alter Weltmeister aus München dabei

Mit dabei war auch der bereits 91 Jahre alte Weltmeister Herbert Althaus aus München. Er durfte sich bereits x-mal über deutsche Meistertitel freuen und war auch diesmal in Bad Neuenahr wieder ganz vorn. Hermann Kötting aus Siegen ist derweil der älteste Turnierteilnehmer der gesamten DSM. Auch der 94-Jährige trat in der neu eingeführten Altersklasse an – und das nicht zum ersten Mal in Bad Neuenahr: Bereits zum fünften Mal nahm Kötting an der Meisterschaft teil. Nur diesmal hielt sich sein Erfolg in Grenzen – sei’s drum, Spaß hat’s ihm dennoch gemacht.

Horst Bach

Mit 89 Jahren ist Edith Tolle vom Farmsener TV aus Hamburg die älteste Dame der DSM. Sie steht in der Altersklasse 85 auf dem Platz und begann ihre Tennislaufbahn bereits 1949. Viele Jahre war sie fester Bestandteil einer Mannschaft in Hamburg – und ihre Leidenschaft für den Sport ist bis heute ungebrochen. In Bad Neuenahr wird sie von ihrem Sohn begleitet, der selbst ein hochklassiger Spieler ist. „Normalerweise ist es ja so, dass Eltern ihre Kinder anmelden. Bei der Anmeldung von Edith Tolle zur DSM war’s anders“, schmunzelte Turnierdirektorin Bartsch und erzählt weiter: „Da klingelt eines Tages im Büro des HTC Bad Neuenahr das Telefon. An der ,Muschel’ war Alexander Tolle und sagte, er möchte gerne seine Mutter zu den Tennismeisterschaften anmelden.“

Als Sohn Alexander seiner Mutter von der Turnieranmeldung in Bad Neuenahr erzählte, so Edith Tolle, sei sie fast aus allen Wolken gefallen. „Ich habe ihm gesagt, nein, das gibt‘s doch gar nicht, ich bin viel zu alt dafür. Und als ich hörte, dass es sich um die deutsche Meisterschaft handelt, dachte ich mir, du fällst gleich in Ohnmacht.“ Bereut hat sie die Teilnahme an der 70. DSM mitnichten: „Ich muss sagen, hier ist es besonders nett.“ Auch wenn sie gleich ihr erstes Match verlor und sich aus dem Turnier (sportlich) verabschieden musste.