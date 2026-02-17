Beltz sieht „Favoritensterben“ DTB stellt in Altenkirchen neuen Frauen-Teamchef vor René Weiss 17.02.2026, 16:19 Uhr

i Zu Beginn der Rewe Petz Ladies Open nutzte der Deutsche Tennisbund die große Bühne und stellte seinen neuen Frauen-Teamchef Torben Beltz (links) vor. Razvan Mihai (rechts), Turnierdirektor in Altenkirchen, folgt interessiert den Ausführungen. René Weiss

Mit einer wichtigen Personalie wartete der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Rande der Rewe Petz Ladies Open auf. Torben Beltz soll das Frauenteam auf Erfolgskurs bringen. Auch sportlich ging es in Altenkirchen äußerst spannend zu.

Die Tenniswelt schaut in dieser Woche nach Altenkirchen. Die Rewe Petz Ladies Open auf der Glockenspitze sind aktuell das größte ITF-Frauenturnier in Europa und das drittgrößte der Welt. Das Interesse gilt nicht nur dem, was auf den beiden Plätzen passiert, am Dienstag nutzte der Deutsche Tennis Bund (DTB) das Interesse, das Altenkirchen in diesen Tagen in der Szene des Weißen Sports auf sich zieht, um im Westerwald den neuen Kapitän des ...







