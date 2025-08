Die 70. deutsche Seniorenmeisterschaft im Tennis (DSM) ist nach zwei vollgepackten Wochen zu Ende gegangen. Der Finalsonntag brachte nicht nur bestes Tenniswetter, sondern zugleich spannende Endspiele. Die Resonanz über die Rückkehr der DSM in die Kurstadt, wo fortan wieder alljährlich die DSM ausgetragen werden soll, fiel ausgesprochen positiv aus.

Mit den Finals in den Altersklassen 40 und 45 wartete die DSM am letzten Tag mit echten Highlights auf. Auf der gut besuchten Anlage im Lenné-Park holte bei den Männern 40 sogar ein Rheinland-Pfälzer den Titel. Thomas Burgemeister vom TC BW Bad Ems, selbst an Position zwei gesetzt, siegte in einem hochklassigen Finale gegen den topgesetzten Andreas Thivessen (TC Grün-Weiß Frohlind) mit 7:5 und 6:4.

i Eine schöne Kulisse herrschte beim Finaltag der deutschen Seniorenmeisterschaften im Tennis in Bad Neuenahr. Martin Gausmann

Bei den Frauen gewann in derselben Altersklasse in Katharina Rath (RTHC Bayer Leverkusen) ebenfalls die an Position zwei gesetzte Spielerin über die Topgesetzte. Rath drehte einen Satzrückstand gegen Monika Keller (STC Schwäbisch Hall) in einen 4:6, 6:2 und 6:3-Erfolg.

Noch etwas enger ging es bei den Männern 45 zu. Hier krönte sich Oliver Schwörer (Tennis und Padel Club Grötzingen) in einem echten Nervenkrimi mit 6:7, 6:3 und 7:5 über Carsten Gröger (TG Stadtlohn) zum Deutschen Meister. Nicht ganz so spannend war es dagegen bei Frauen 45. Mirja Wagner (TC Eintracht Dortmund) ließ ihrer Kontrahentin Alexandra Suhr (TC Bad Windsheim) beim klaren 6:0 und 6:1-Erfolg nicht den Hauch einer Chance.

Turnierdirektorin Annette Bartsch hatte einen in vielerlei Hinsicht tollen Finaltag erlebt. „Endlich war es zum Abschluss ein echter Traumtag. Bestes Wetter und die vielen Zuschauer waren die Kulisse für super gute Finalspiele. Eine solche Stimmung wie hier mit so vielen Zuschauern haben die Spielerinnen und Spieler nur selten“, kommentierte Bartsch.

i Deutsche Meisterin der Altersklasse 40: Katharina Rath von Bayer Leverkusen. Martin Gausmann

Die Rückkehr der DSM zur 70. Auflage nach Bad Neuenahr hatte über die gesamten zwei Wochen für äußerst positive Resonanzen gesorgt. Im „Zuhause“ der DSM, wo die Meisterschaft die ersten 65 Male ausgetragen wurde, bis die verheerende Flut 2021 die Anlage des HTC Bad Neuenahr vollständig zerstörte, hatte Turnierdirektorin Bartsch gemeinsam mit dem in weiten Teilen neu zusammengestellten Helferteam nur unmittelbar nach der Wiedereröffnung der Anlage gleich wieder eine Veranstaltung der Spitzenklasse auf die Beine gestellt.

DSM soll nun wieder alljährlich in Bad Neuenahr sein

„Wir wurden mit extrem viel Lob bedacht, was uns natürlich sehr glücklich macht. Die Leute waren beeindruckt, was wir hier wieder aufgebaut haben. Insbesondere wurde die Freundlichkeit von den Ballkindern bis hin zu Turnierleitung und die dadurch entstandene familiäre Atmosphäre gelobt“, erklärte Bartsch.

Wie der Deutsche Tennisbund mitteilte, soll die DSM nun wieder alljährlich in Bad Neuenahr ausgetragen werden. Ganz zur Freude von Bartsch und ihrem Team. „Wir freuen uns auf die nächsten Jahre. Jetzt genießen wir aber zunächst den Moment und blicken dann nach vorne. Das Gute ist, wir müssen im kommenden Jahr nicht wieder bei null anfangen.“