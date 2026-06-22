Tennis-Medenrunde Drei Rhein-Hunsrück-Teams steigen nach Niederlagen ab Mirko Bernd 22.06.2026, 11:37 Uhr

i Simmerns Sportpark-Chef Lothar Rodenbusch war bei den Männern 60 in der Südwestliga nur im Doppel am Start, konnte aber mit seinem Sieg an der Seite von Alex Bär aber den Abstieg der Kreisstädter nicht verhindern. B&P Schmitt

Für die besten Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis war der teils letzte Spieltag der Medenrunde kein guter: Von den fünf Klubs, die spielten, müssen drei absteigen.

Dreimal Abstieg – so lautet die bittere Bilanz bei den fünf SIM-Teams, die in den überregionalen Tennisligen antraten am Wochenende. Männer 60, Südwestliga TC Neupotz – Sportpark TC Simmern 6:3. Simmern hat seine letzte Chance vertan, noch einen der drei Abstiegsränge zu verlassen.







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