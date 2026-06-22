Für die besten Tennisteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis war der teils letzte Spieltag der Medenrunde kein guter: Von den fünf Klubs, die spielten, müssen drei absteigen.
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Dreimal Abstieg – so lautet die bittere Bilanz bei den fünf SIM-Teams, die in den überregionalen Tennisligen antraten am Wochenende.
Männer 60, SüdwestligaTC Neupotz – Sportpark TC Simmern 6:3. Simmern hat seine letzte Chance vertan, noch einen der drei Abstiegsränge zu verlassen.
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