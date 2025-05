Im Kreis Neuwied sind einige Mannschaften in den höheren Tennisklassen am Start. Nicht alle hatten da einen leichten Stand, doch es gab auch positive Ergebnisse.

In der noch jungen Medenrunde ging es für manche Mannschaften bereits zum zweiten Mal um Spiel, Satz und Sieg, andere Mannschaften sind gerade erst in den Spielbetrieb 2025 eingestiegen.

Süd-West-Liga

Männer 65: TC Rhein-Wied Neuwied – TC Rotenbühl 2:7. Auch das zweite Spiel in der Regionalliga Süd-West verlor der TC Rhein-Wied. Gegen den TC Rotenbühl gewannen die Neuwieder keine ihrer Einzelpartien. Immerhin konnten die Gastgeber zwei der drei Doppel für sich entscheiden. Darauf können die Neuwieder im kommenden Spiel gegen den TC Mutterstadt aufbauen. Die einzelnen Ergebnisse: Wolfgang Hamm – Helmut Vogel 4:6, 6:7; Werner Lausberg – Klaus Kuhn 2:6, 2:6; Burkhard Jäger – Hermann Embacher 1:6, 5:7; Frank Ulitzka – Wolfgang Utzig 3:6, 5:7; Horst-Manfred Klaes – Richard Kahnt 1:6, 0:6; Jürgen Noll – Wolfgang Leutheußer 2:6, 2:6; Lausberg / Jäger – Vogel / Embacher 4:2 (Aufgabe Vogel); Hamm / Ulitzka – Kuhn / Kahnt 6:2, 6:3; Klaes / Noll – Wolfgang Utzig / Leutheußer 2:6, 0:6.

Oberliga

Männer 70:

Männer 75: TC Rhein-Wied Neuwied – SVW Mainz-Weisenau 1:5. Zum zweiten Mal ging der TC Rhein-Wied Neuwied als Verlierer vom Platz. Im Heimspiel gegen den SVW Mainz-Weisenau setzte es eine deutliche Niederlage. Einzig Josef Genn konnte seine Einzelpartie gewinnen. Die nächste Chance, die ersten Punkte einzufahren, haben die Neuwieder kommende Woche im Auswärtsspiel bei der SG Langenlonsheim/Weinsheim. Die einzelnen Ergebnisse: Josef Genn – Norbert Schwab 7:5, 6:1; Gert Bay – Helmut Steiner 5:7, 2:6; Jürgen Neitzert – Lothar Wölke 6:7, 6:0, 6:10; Norbert Seidel – Rudi Isbrecht 3:6, 0:6; Genn / Neitzert – Kurt Karst / Steiner 2:6, 2:6; Bay / Seidel – Isbrecht / Kimiyuki Sasaki 0:6, 6:7.

Verbandsliga

Männer 40: TC Trier – TC Rengsdorf 0:9. Die Rengsdorfer zeigten gleich im ersten Spiel, warum sie in der Verbandsliga oben mitspielen wollen. Zum Start in die Medenrunde gewannen sie ihr Auswärtsspiel beim TC Trier ohne Satzverlust. In der kommenden Woche spielt der TC beim TV Grosslitgen, der sein erstes Spiel ebenfalls gewinnen konnte. Die einzelnen Ergebnisse: Peter Knips – Sebastian Schiffgens 1:6, 2:6; Marc Bohr – Daniel Ort 0:6, 0:6; Martin Wolfram – Heiko Ehlscheid 2:6, 1:6; Michael Reffgen – Tim Kalter 4:6, 3:6; Heiko Derber – Björn Hild 1:6, 0:6; Thorsten Beuke – Andreas Hörter 2:6, 1:6; Knips / Bohr – Schiffgens / Kalter 1:6, 1:6; Wolfram / Reffgen – Ort / Hörter 3:6, 0:6; Derber / Beuke – Ehlscheid / Hild 1:6, 3:6.

Männer 50: SG Gensingen/Rotamint Bingen – Sportpark Windhagen 4:5. Im zweiten Spiel gelang dem Sportpark Windhagen der erste Sieg der Runde. Auswärts in Bingen konnten die Windhagener knapp gewinnen. Das nächste Spiel steht in zwei Wochen zu Hause gegen die SG Darscheid an. Die einzelnen Ergebnisse: Rainer Trapp – Florian Kluth 1:0 (Aufgabe Kluth); Normann Bretz – Thomas Schekorr 6:1, 6:4; Tobias Dietz / Torsten Scheibel 2:6 (Aufgabe Dietz); Marcus Soine – Michael Raskob 4:6, 0:6; John Hughes – Jens Thumser 1:6, 2:6; Tobias Mildeberger – Jens Kojda 6:0, 6:0; Trapp / Bretz – Schekorr / Thumser 0:6, 2:6; Thomas Elter / Hughes – Kluth / Kojda 1:0 (Aufgabe Kojda); Soine /Mildeberger – Scheibel / Raskob 4:6, 3:6.

Männer 60: SG Bad Hönningen/Remagen – TC Nickenich 6:0. Die SG Bad Hönningen/Remagen konnte auch ihr zweites Saisonspiel gewinnen. Dabei musste die SG gegen den TC Nickenich nur einen Satz abgeben. Kommende Woche steht das Heimspiel gegen den TSC Saulheim an. Die einzelnen Ergebnisse: Dirk Husmann – Dieter Uenzen 6:1, 6:3; Frank Gettler – Marc Geurten 3:6, 6:1, 10:7; Günter Engels – Christoph Zieglowski 6:0, 6:1; Joachim Schmitz – Thomas Bothe 6:0, 6:0; Husmann / Engels – Uenzen / Zieglowski 6:2, 6:2; Gettler / Schmitz – Geurten / Bothe 6:3, 6:1.

TC Hackenheim – TC Rhein-Wied Neuwied 4:2. Der TC Rhein-Wied startete mit einem Auswärtsspiel beim TC Hackenheim in die Saison und musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Das erste Heimspiel der Saison steht kommende Woche gegen die SG Güls/Oberfell an, die mit zwei Niederlagen in die Runde gestartet ist. Die einzelnen Ergebnisse: Johannes Zander – Karl Havekost 4:6, 6:3, 7:10; Christian Böhm – Stephan Anhalt 6:3, 6:3; Thomas Ehle – Michael Röser 3:6, 4:6; Rainer Schug – Axel Stern 6:4, 6:2; Zander / Ehle – Havekost / Anhalt 4:6, 6:3, 10:7; Böhm / Jens Monath – Benno Riba / Stern 6:2, 6:1.

Männer 75: SG Koblenz-Asterstein/VfR Koblenz/Höhr-Grenzhausen – TC Neuwied 0:6. Zum Start in die Medenrunde gewann der TC Neuwied sein erstes Spiel ohne Satzverlust und mit einer überzeugenden Leistung. Das erste Heimspiel der Saison steht für die Neuwieder in zwei Wochen gegen den VfL Kirchen an. Die einzelnen Ergebnisse: Horst Hegel – Adolf Hargesheimer 3:6, 4:6; Friedhelm Kurz – Roland Arend 1:6, 5:7; Hermann-Josef Bauer – Jürgen Laufenberg 2:6, 0:6; Herwig Guerth – Ulrich Ecker 1:6, 6:7; Hegel / Kurz – Arend / Laufenberg 5:7, 3:6; Guerth / Gilbert Labbe – Hargesheimer / Eckhard Duhme 2:6, 0:6.