Sieg gegen den Verfolger Doppel entscheiden zugunsten der Kirchener Frauen 40 Moritz Hannappel 20.05.2026, 15:38 Uhr

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Die Tennis-Verbandsligateams aus dem Kreis Altenkirchen zeigen sich weiter gut in Form. Mehrere Siege untermauerten die Vormachtstellungen in deren Altersklassen.

Vor der gewohnten Pfingstpause in der Freiluft-Medenrunde lief es zumindest für die meisten Verbandsliga-Tennisvereine aus dem Kreis Altenkirchen sehr gut.VerbandsligaMänner 40TC Remagen – VfL Kirchen 1:8. Der VfL konnte auch das vierte Match in dieser Saison für sich entscheiden und marschiert weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze vorneweg.







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