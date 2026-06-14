5:4-Sieg bei TF Oppen:
Diezer Routiniers bleiben trotz 0:3-Rückstands cool
Cedric Melot Tennis Männer 50 Bad Ems
Cedric Melot Tennis Männer 50 Bad Ems
Andreas Hergenhahn

Kratzen die Damen 40 des TC Blau Weiss Bad Ems in der Süd-West-Liga noch die Kurve? Die Hoffnungen auf ein Happy End erhielten durch den 5:4-Sieg im Kellerduell neue Nahrung. Bereits auf der sicheren Seite befindet sich Lokalrivale TC RL Lahnstein.

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Nichts gravierend Neues vermelden in der Tennis-Regionalliga Südwest die ambitionierten Teams des TC BW Bad Ems. Erneut sprangen deutliche Siege für die Routiniers aus der Kurstadt heraus. In der Süd-West-Liga sind die Damen 40 aus Lahnstein schon durch, während Nachbar Bad Ems im Kampf gegen den Abstieg wieder Hoffnung schöpft.

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