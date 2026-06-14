Kratzen die Damen 40 des TC Blau Weiss Bad Ems in der Süd-West-Liga noch die Kurve? Die Hoffnungen auf ein Happy End erhielten durch den 5:4-Sieg im Kellerduell neue Nahrung. Bereits auf der sicheren Seite befindet sich Lokalrivale TC RL Lahnstein.
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Nichts gravierend Neues vermelden in der Tennis-Regionalliga Südwest die ambitionierten Teams des TC BW Bad Ems. Erneut sprangen deutliche Siege für die Routiniers aus der Kurstadt heraus. In der Süd-West-Liga sind die Damen 40 aus Lahnstein schon durch, während Nachbar Bad Ems im Kampf gegen den Abstieg wieder Hoffnung schöpft.