Ladies-Open-Hauptfeld komplett Die Tenniswelt schaut eine Woche lang nach Altenkirchen René Weiss 16.02.2026, 14:37 Uhr

i Turnierdirektor Razvan Mihai (links) freut sich nach intensiver Vorbereitung auf den Turnierstart. René Weiss

Das Hauptfeld in Altenkirchen ist komplett, unter der Leitung von Oberschiedsrichter Nico Naeve fand die Auslosung in der Kreisstadt statt. Die Setzlisten-Erste ist ein bekanntes Gesicht, das nach dem dritten Titel in Folge greift.

Das Hauptfeld für die Rewe Petz Ladies Open in Altenkirchen ist komplett, und seit Montagnachmittag wissen die Spielerinnen auch, wer ihre Gegnerinnen sind. Unter der Leitung von Oberschiedsrichter Nico Naeve fand die Auslosung statt, die Lose zogen die Schweizerin Valentina Ryser, die Nummer zehn der Setzliste, und Christina Bednarczyk.







