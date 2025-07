Seit Dienstag herrscht reges Treiben auf der neu hergerichteten Anlage des HTC Bad Neuenahr. Die ersten Konkurrenzen der 70. Auflage der Deutschen Tennis-Seniorenmeisterschaft (DSM) haben den Wettkampfbetrieb aufgenommen. Auf bis zu 13 Plätzen fliegen zeitgleich die gelben Filzkugeln durch die Lüfte.

Nach fünf Jahren Pause ist die DSM zurück in ihrer Heimat in Bad Neuenahr. Mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier begann das Turnier, das in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum feiert und bis zum 3. August andauert. Schon nach wenigen Tagen ist klar, dass sich alle Beteiligten über die Rückkehr in die Kreisstadt freuen. „Die Begeisterung ist wirklich groß. An allen Plätzen stehen Menschen, die eine gute Laune ausstrahlen. Wir haben schon jetzt sehr viele positive Rückmeldungen über die Anlage, die Plätze und ganz allgemein die Rückkehr nach Bad Neuenahr bekommen. Damit ist auch die Anspannung bei uns abgefallen. Wir freuen uns sehr über diesen Start und auf alles, was in den nächsten Tagen noch kommt“, berichtet Turnierdirektorin Annette Bartsch von ihren Eindrücken.

i Immer noch superfit: Herbert Althaus, der beste Spieler in der Altersklasse M90 weltweit, gewann wie so oft auch die Deutsche Meisterschaft in der ältesten Konkurrenz, die jemals ausgespielt wurde. Fünf Über-90-Jährige waren in Bad Neuenahr am Start. Martin Gausmann

Während aus sportlicher Perspektive einige Wettbewerbe auch aufgrund der parallel noch stattfindenden Weltmeisterschaft erst in der kommenden Woche beginnen, wurde am Donnerstag bereits der erste Titel vergeben. In der ältesten Herrenkonkurrenz (Herren 90), die beim 70-jährigen Meisterschaftsjubiläum überhaupt zum ersten Mal offiziell ausgespielt wurde, sicherte sich eine echte Ikone des Tennissports den Siegerpokal. Gemeint ist der Hamburger Herbert Althaus, seines Zeichens der weltweit beste Spieler seiner Altersklasse und schon seit Jahrzehnten im Senioren-Tennis ein echter Titel-Hamster. In einem Gruppenmodus zeigte Althaus einmal mehr seine Ausnahmestellung und für dieses Alter bemerkenswerte Fitness auf und gewann alle seine vier Partien jeweils ohne Satzverlust.

Richtig in Fahrt kommt die Deutsche Seniorenmeisterschaft an diesem Wochenende. Beginnend mit dem Freitag, an dem die Finalspiele bei den Damen 80 und Damen 85 ausgespielt werden, stehen insgesamt acht Endspiele auf dem Programm. Die Zuschauer dürfen sich also auf zahlreiche spannende Begegnungen freuen. Darüber hinaus bietet die Meisterschaft auch abseits des Sports ein vielfältiges Rahmenprogramm. Am Sonntag steht traditionell der sogenannte „White Day“, die größte weiße Kaffeetafel des Ahrtals an. Ab 14 Uhr wird neben Kaffee ein großes Spektrum an Kuchen angeboten. „Bei uns kommt jeder Zuschauer auf seine Kosten. Es gibt tolles Tennis zu sehen, aber auch für den Gaumen sollte für jeden etwas dabei sein. Wir freuen uns über zahlreiche Gäste“, sagt Bartsch.