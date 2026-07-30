Die Seniorentennis-DM in Bad Neuenahr geht in ihr finales Wochenende. Überraschende Ergebnisse, hochklassige Leistungen und packende Matches prägten bislang das Turniergeschehen.
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Die hochklassige Seniorentennis-DM in Bad Neuenahr ist in vollem Gange und steuert auf ihr Finale am Wochenende zu und konnte bereits einige Highlights liefern. So setzte sich in einem hochklassigen Finale Männer 40 Thomas Burgemeister (TC BW Bad Ems) gegen Matias Can (TC Blau-Weiß Schwetzingen) mit 7:6 und 6:2 durch.