Senioren kämpfen um Titel Die letzten Entscheidungen fallen am Wochenende Tim Hammer 30.07.2026, 13:32 Uhr

i Eileen Aranas-Roth (Eintracht Frankfurt) gewann zusammen mit Katharina Rath (RTHC Bayer Leverkusen) das Doppel der Frauen 40. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Seniorentennis-DM in Bad Neuenahr geht in ihr finales Wochenende. Überraschende Ergebnisse, hochklassige Leistungen und packende Matches prägten bislang das Turniergeschehen.

Die hochklassige Seniorentennis-DM in Bad Neuenahr ist in vollem Gange und steuert auf ihr Finale am Wochenende zu und konnte bereits einige Highlights liefern. So setzte sich in einem hochklassigen Finale Männer 40 Thomas Burgemeister (TC BW Bad Ems) gegen Matias Can (TC Blau-Weiß Schwetzingen) mit 7:6 und 6:2 durch.







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