Ein Alzeyer und eine Spielerin aus der Boris-Becker-Heimat Leimen haben den Hunsrück-Cup im Tennis auf der Anlage der TG Simmern gewonnen und jeweils 250 Euro beim nationalen Ranglistenturnier der Kategorie A7 eingeheimst: Bei den Männern siegte mit Elias Peter von Schott Mainz der große Favorit ohne Probleme, bei den Frauen wehrte Sarah Hartel vom TC Blau-Weiß Leimen im Endspiel drei Matchbälle ab, um sich dann im Champions Tiebreak durchzusetzen.

Selten gab es so ein spannendes Endspiel beim Hunsrück-Cup: Die an Nummer eins gesetzte Nike Lenz – die deutsche Nummer 182 spielt für Rot-Weiss Kaiserslautern und wurde dort im Team mit der Maisbornerin Lena Lauderbach Oberliga-Meister – hatte beim Stand von 7:5 und 6:6 im Tiebreak drei Matchbälle gegen die Württembergerin Hartel. Doch Lenz vergab alle drei Chance, Hartel schnappte sich den Satz mit 7:6 und gewann im Finale der beiden 19-Jährigen auch den Champions Tiebreak mit 10:5. Im Halbfinale hatte Hartel die an Zwei gesetzte Hannah Preußner (Nummer 238 in Deutschland) aus Wolfsburg aus dem Wettbewerb geworfen.

i Elias Peter von Schott Mainz war bei den Männern beim Hunsrück-Cup auf der Anlage der TG Simmern nicht zu schlagen. B&P Schmitt

Bei den Männern gab es deutlich weniger Drama beim Hunsrück-Cup: Mit Elias Peter, der Nummer 257 in Deutschland, setzte sich der große Favorit durch. Ohne Satzverlust marschierte der 22-jährige Alzeyer, der für Schott Mainz spielt, ins Finale und schlug dort auch den Hessen Luca Junker vom TV Wetzlar mit 6:2 und 6:1. „Elias Peter hat mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand das Endspiel klar dominiert“, sagte Turnierorganisator Lothar Rodenbusch. Für Peter geht es nun wieder zurück an sein College nach New Orleans und zu seinem dort ansässigen Team, für das er in den USA in der zweithöchsten College-Liga spielt.

Finalverlierer Junker hatte im Viertelfinale von der Aufgabe des an Nummer zwei gesetzten Vincent Selmeczi vom TC Urbach (Württemberg) profitiert. Der erst 14-jährige Selmeczi, Nummer neun in Deutschland in der U15-Rangliste, hatte sich eine Leistenzerrung zugezogen. Junker hatte in Runde eins den 13-jährigen Tom Meinert von Schott Mainz mit 6:2 und 6:1 bezwungen. Meinert war so etwas wie der Lokalmatador beim Hunsrück-Cup, sein Vater Bastian stammt aus Simmern. Gegen die „Großen“ hatte Tom Meinert, die Nummer 50 in Deutschland in der Alterskategorie U14, in Simmern noch keine Chance. „Für Tom ist es schwer in dem Alter, den Platz in seiner ganzen Breite zu verteidigen“, sagte Rodenbusch. Meinert machte auch bei den Nachwuchsturnieren beim Hunsrück-Cup mit und gewann die Konkurrenzen in der U14 und U16. Sein kleiner Bruder Luca siegte in der Konkurrenz U12.

Niveau „außerordentlich gut“, Zuschauerzuspruch „passabel“

Für Rodenbusch und seine Mitstreiter waren es wieder schöne Tage beim Hunsrück-Cup, auch wenn man sich – wie jedes Jahr – mehr Teilnehmer in allen Altersklassenebenen gewünscht hätte. Das Niveau beim Männer- und Frauenturnier fand Rodenbusch wieder „außerordentlich gut“, auch der Zuschauerzuspruch beim Endspieltag am Mittwochabend sei „passabel“ gewesen.