Senioren kämpfen um Titel Die ersten Sieger stehen in Bad Breisig bereits fest Tim Hammer 06.08.2026, 13:34 Uhr

i Karin Meyer unterlag im Achtelfinale der Frauen-Einzel 80 mit 0:6 und 3:6 gegen die Britin und spätere Finalistin Phyllis Bentham. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Das Internationale Senioren-Tennisturnier des TC Bad Breisig ist in vollem Gange und hat bereits seine ersten Sieger gekürt.

Die 37. Auflage des Internationalen Tennisturniers des TC Bad Breisig ist in vollem Gange. Seit Sonntag wird für eine Woche in elf Altersklassen um den Sieg gekämpft. „Ich bin an dem Turnier hier in Bad Breisig jetzt auch schon ein paar Jahre beteiligt und muss sagen, mir sind die Teilnehmer richtig ans Herz gewachsen“, berichtet Turnierdirektorin Katharina Sitko und ergänzt: „Jedes Jahr kommen sie hierher und zeigen auf, dass qualitatives ...







Artikel teilen

Artikel teilen