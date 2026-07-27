Senioren kämpfen um Titel
Die ersten Deutschen Meister stehen fest
Der Sieger des Finals der Männer der Alterklasse 40: Tobias Burgemeister
Der Sieger des Finals der Männer der Alterklasse 40: Tobias Burgemeister
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Tennis: Katharina Raths überrascht mit deutlichem Final-Sieg in der Altersklasse 40. Spannende Matches und besondere Momente erwarten die Zuschauer noch bis Sonntag.

Lesezeit 3 Minuten
Die 71. deutsche Seniorenmeisterschaft im Tennis ist in vollem Gange. Am ersten Wochenende fielen auf der Anlage des gastgebenden HTC Bad Neuenahr bereits die ersten wichtigen Entscheidungen. Im Mittelpunkt standen die Endspiele in den Altersklassen 40 und 45 – die jüngsten Spielerinnen und Spieler, die bei der DSM um die nationalen Titel spielen.
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