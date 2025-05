Der Anfang ist für das Regionalliga-Team des TC Hackenheim gemacht, auch wenn es für die Tennis-Männer 75 nicht zu einem Punktgewinn bei TEC Darmstadt reichte. Bei der 2:4-Niederlage war durchaus mehr drin, wie zwei Drei-Satz-Niederlagen unterstreichen.

„Die Darmstädter waren von der Leistungsklasse her schlechter als wir, spielerisch aber besser“, brachte Klaus Kunkler das Geschehen auf den Punkt. Im Einzel siegte Wolfgang Herbert mit 6:0, 7:5. Bei Jürgen Stern sah es beim 6:2, 5:1 nach einer klaren Sache aus. Es wurde aber noch einmal spannend, Stern behielt allerdings die Nerven, siegte 7:5. Wie Herbert gewann auch Heinz Fischer einen Satz mit 6:0, unterlag aber im Match-Tiebreak mit 4:10. Kunkler verlor in zwei Sätzen. Für ein Remis hätte der TCH ein Doppel gewinnen müssen. Stern und Jürgen Weider waren chancenlos. Das galt für Fischer und Herbert nicht, doch sie unterlagen mit 3:6, 7:5, 3:10. Am Dienstag steht nun das erste Heimspiel an. Um 13 Uhr gastiert der TC Bad Ems, der zum Auftakt den TC Rüsselsheim mit 5:1 besiegte.

Männer 70 sind Tabellenführer der Oberliga

Die Männer 70 der Hackenheimer stehen dagegen ungeschlagen an der Spitze der Oberliga. Beim 6:0 in Ingelheim war schon nach den Einzeln alles klar: Die Gegner von Fischer und Vlado Matic gaben auf. Heinrich Welpe siegte 12:10 im dritten Satz, und Dieter Gerber machte kurzen Prozess. Es folgten die Doppelsiege von Fischer/Welpe und Matic/Eckart Bader. Auch die Aufgabe am Montag um 11 Uhr sollte lösbar sein, zu Gast ist das punktlose Schlusslicht aus Kaiserslautern. Auch die Männer 60 sind in der Verbandsliga noch ungeschlagen. Die weiße Weste steht am Sonntag in einem Derby auf dem Prüfstand. Es geht um 14 Uhr zum TC Weiler. Die Verbandsliga-Männer 65 warten noch auf den ersten Sieg. Beim 3:3 gegen den TC Rosenheim fehlte nicht viel. Ulrich Messer, Klaus Jung und Welpe/Edwin Stock sicherten das Remis.

In der Frauen-A-Klasse steigt am Sonntag um 9 Uhr das viel beachtete Derby zwischen dem TC Kirn und dem VfL Bad Kreuznach. Dabei geht es um die Vormachtstellung im Kreis Bad Kreuznach. Zur gleichen Zeit sind auch die drei Männer-A-Klassen-Teams gefordert. Der VfL Bad Kreuznach (in Vollmersbach und damit gegen Tomasz Kakala, Trainer der Oberliga-Fußballer) und der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach II (gegen TC Oberwerth Koblenz III) streben ihre ersten Punkte an. Die BW-Erste erwartet den TC Bad Ems IV und will nach dem 6:0 zum Start nachlegen.

Rüdesheimer Frauen 65 siegen ohne Mühe

Einen Auftakt nach Maß feierten die Oberliga-Seniorinnen des VfL Rüdesheim in ihrer neuen Altersklasse 65. Sie bezwangen die SG Haßloch klar mit 6:0. Irmgard Welschbach, Liliana Görlich und Judith Mohr-Schwerbel ließen im Einzel nichts anbrennen. Petra Leyendecker machte mit einem Drei-Satz-Sieg alles klar. Deutliche Siege landeten auch die Doppel Welschbach/Mohr-Schwerbel und Görlich/Maria-Anna Werner. Ebenfalls einen Startsieg verbuchte die TG Bad Münster in der A-Klasse der Männer 75. Beim 3:0 in Rheinböllen siegten Helmut Seid, Erich Kopanski und Georg Glombik/Kopanski.