Die Überraschung ist perfekt: Der VfL Rüdesheim hat sich die Vizemeisterschaft in der Tennis-Oberliga der Frauen 65 gesichert. Mit einem 4:2 beim TC Worms beendeten die Rüdesheimerinnen die Medenrunde auf einem starken zweiten Rang.

Der Erfolg war hart umkämpft. Da Spitzenspielerin Irmgard Welschbach im Einzel passen musste, tat sich der VfL schwer. Petra Leyendecker und Maria-Anna Werner verbuchten mit ihren Siegen immerhin ein 2:2. „Daraufhin haben wir unsere Doppel stark gestellt, und der Plan ist aufgegangen“, berichtete Ellen Homann, die Sprecherin des VfL. Irmgard Welschbach und Ellen Homann siegten im Spitzen-Doppel 6:1, 6:1 sowie Liliana Görlich und Maria-Anna Werner im zweiten Doppel mit 6:2, 6:3. „Wir haben es geschafft, sind Vizemeister“, freute sich Ellen Homann. Sie und ihr Team hätten am liebsten weitergespielt: „Wir freuen uns schon jetzt auf die Saison 2026.“

TC Gensingen reist zum Derby nach Mainz

Andere Teams stecken noch mitten in der Spielzeit 2025. Auf die Oberliga-Männer des TC Gensingen wartet ein Derby. Am Sonntag um 10 Uhr sind die ungeschlagenen Gensinger zu Gast bei Schott Mainz, der einen Platz hinter dem TCG steht.

Rund geht es auch in den A-Klassen: Der VfL Bad Kreuznach empfängt um 9 Uhr den Tabellennachbarn TC Bad Ems IV, die beiden Teams des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach sind auswärts am Start: die zweite Garde beim TV Vollmersbach, die erste beim TC Oberwerth Koblenz III. Dabei geht es bereits um die Meisterschaft. Beide Teams haben dreimal gewonnen. Die Koblenzer haben dabei gerade mal ein Match, der TC Blau-Weiß zwei Partien abgegeben. Bei den Frauen ist der TC Kirn in Trittenheim klarer Favorit. Völlig anders sieht es für den VfL Bad Kreuznach aus, der bei Spitzenreiter TV Waldesch Schadensbegrenzung betreiben wird.

Zwei Doppel-Niederlagen im Match-Tiebreak

Im Seniorenbereich läuft für die Männer 60 des TC Hackenheim vieles auf ein Verbandsliga-Endspiel am letzten Spieltag (29. Juni) gegen die SG Bad Hönningen hinaus. Um dort verlustpunktfrei antreten zu können, muss die SG Güls am Sonntag um 14 Uhr auf eigener Anlage bezwungen werden. Für die Männer 65 wird der Klassenverbleib immer schwieriger. Das liegt auch an der unnötigen Niederlage gegen den TC Weibern. Klaus Jung und Manfred Sturm siegten im Einzel. Ein Doppelerfolg hätte einen wichtigen Teamzähler beschert, doch beide Doppel gingen mit zwei Punkten Differenz im Match-Tiebreak verloren. Ulrich Messer und Ludwig Enders verloren mit 8:10, Jung und Sturm mit 9:11. Jeweils 7:3 Punkte haben in der Oberliga der Männer 70 der TC Hackenheim und der TC Rülzheim, der am Montag um 11 Uhr an der Rheinhessenhalle aufschlägt. Auf der gleichen Anlage wird am Dienstag um 13 Uhr Regionalliga-Tennis geboten. Die Männer 75 des TCH empfangen Spitzenteam TEC Darmstadt.

Noch zwei Heimspiele stehen den Oberliga-Frauen des TC Kirn bevor. Das erste steigt am Sonntag um 13 Uhr gegen den HTC Bad Neuenahr. Die Männer 75 (A-Klasse) der TG Bad Münster siegten mit 2:1 in Kirchberg. Es punkteten Helmut Seid und das Doppel Seid/Erich Kopanski.