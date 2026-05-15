Erfreuliche Resultate erzielten die höherklassigen heimischen Tennis-Teams am Vatertag: Während die Herren 30 des TC BW Bad Ems auch ihre dritte Regionalliga-Aufgabe bravourös meisterten, bereicherten auch die Diezer Herren 55 ihr Oberliga-Konto.
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Auf Erfolgskurs bleiben in der Regionalliga überwiegend auf regionale Kräfte setzenden Herren 30 des TC BW Ems. In der Oberliga landeten die Herren 55 des TC Diez ausgerechnet gegen Tabellenführer Speyer das erste Erfolgserlebnis. Tadellos performen weiter auch die viel versprechenden Talente des TC BW Bad Ems in der höchsten Klasse des Landes.