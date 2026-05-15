Tennis am Vatertag Den Bock umgestoßen: TC Diez stürzt den Spitzenreiter Stefan Nink 15.05.2026, 12:00 Uhr

i Johannes Ohl verdiente sich mit den Männern 55 des TC Diez am Vatertag die ersten beiden Oberliga-Punkte der Saison. Schon am Samstag geht's für die Routiniers aus dem Hain in Bad Neuenahr weiter. Andreas Hergenhahn

Erfreuliche Resultate erzielten die höherklassigen heimischen Tennis-Teams am Vatertag: Während die Herren 30 des TC BW Bad Ems auch ihre dritte Regionalliga-Aufgabe bravourös meisterten, bereicherten auch die Diezer Herren 55 ihr Oberliga-Konto.

Auf Erfolgskurs bleiben in der Regionalliga überwiegend auf regionale Kräfte setzenden Herren 30 des TC BW Ems. In der Oberliga landeten die Herren 55 des TC Diez ausgerechnet gegen Tabellenführer Speyer das erste Erfolgserlebnis. Tadellos performen weiter auch die viel versprechenden Talente des TC BW Bad Ems in der höchsten Klasse des Landes.







Artikel teilen

Artikel teilen