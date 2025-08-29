54 Titel hat Michael Engel gesammelt. Das Rheinlandmeister-Triple war dabei der Paukenschlag. Gerade hat die Idar-Obersteiner Tennis-Legende ihren 80. Geburtstag gefeiert. Ein Blick auf die Karriere.

Spielerische Eleganz, ausgefeilte Technik und eine spitzbübische Cleverness – das sind die Attribute, die einen der ganz Großen des Idar-Obersteiner Tennissports immer ausgezeichnet haben. Michael Engel, der vor wenigen Wochen 80 Jahre alt geworden ist, hat ein wahrhaftig bewegtes und bewegendes, überaus erfolgreiches Tennisleben hinter sich. Einer von vielen Höhepunkten: das Triple mit drei aufeinander folgenden Rheinlandmeistertitel in den 1970er-Jahren. Sie sind Teil einer fast unglaublichen Sammlung von insgesamt 54 Titeln.

Schon auf dem Schulhof geht es los: „Geh’n ma haut ääne plätsche?“, ist die fast tägliche Aufforderung von „Micha“. Von „plätsche“ war dann aber keine Spur zu sehen – trotz seines jugendlichen Alters ist ernsthaftes Tennis angesagt, schließlich gilt es doch, Technik und Kondition für die anstehenden Turniere zu optimieren.

Dreimal ins Viertelfinale der Jugend-DM

Befeuert wird diese Tennisbegeisterung durch die frühzeitige Entdeckung seines außerordentlichen Talents. Sowohl der TC Idar-Oberstein als auch der Deutsche Tennis Bund fördern Engel seit seinem zehnten Lebensjahr. Das Ergebnis ist eine jahrelange Dominanz der regionalen Jugendklassen mit Titeln in den südwestdeutschen Verbänden. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften schafft er es dreimal bis ins Viertelfinale.

Die Blütezeit des Idarers beginnt in seinen frühen Zwanziger-Jahren. Parallel dazu ist dies auch die Zeit, in der die Männermannschaft des TC Idar-Oberstein, mit ihm und Eckart Baltin an der Spitze, das Rheinland beherrscht. Michael Engel ist Dauerabonnent auf Stadtmeister- und Kreistitel, gewinnt hochwertige Einladungsturniere, zum Beispiel in Luxemburg, Saarbrücken und Traben-Trarbach. Nach Erfolgen bei den südwestdeutschen Meisterschaften lädt ihn der rheinland–pfälzisch/saarländische Verband zu diversen Länderspielen ein. Dann der Knaller: Nach einem ersten noch überraschenden Sieg bei den Rheinlandmeisterschaften 1972 gelingt ihm in den beiden Folgejahren die ungefährdete Titelverteidigung – das Triple war geschafft.

Zweite Blütezeit und Renaissance

Eine zweite Blütezeit erlebt Engel in den Ü35- und Ü50-Jahren. Auch diesmal ist es die Top-Mannschaft des TC Idar-Oberstein, für die sich das harte Training lohnt. Immerhin spielt der Verein über viele Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse. Um dort bestehen zu können, hat sich die Mannschaft neben den bewährten Eigengewächsen mit internationalen Weltklassespielern verstärkt. „Das macht einfach Spaß, auf diesem Niveau zu trainieren und dann erfolgreich zu sein“ meint damals Engel. In diese Zeit fallen wieder eine Vielzahl von Titeln auf Stadt-, Kreis- und Landesebene. Eine schwere Knieverletzung stoppt dann für einige Jahre die weiteren Tennisaktivitäten des Titelhamsters.

„Das alles hätte ja nie so gut geklappt, wenn ich nicht immer wieder in starke Mannschaften eingebunden gewesen wäre. Ich verdanke meinen Trainingspartnern wirklich viel.“

Michael Engel

Dann kam die Renaissance des Michael Engel. Es folgen die erfolgreichen Ü65-Jahre. Da der TC Idar-Oberstein bedingt durch Ausfälle einiger Spitzenspieler nicht mehr ganz oben mitmischen kann, schließt Engel sich dem TSC Mainz an. Hier spielt er mit einigen alten Bekannten in der höchsten deutschen Seniorenklasse. Und auch hier ist er höchst erfolgreich. Die Senioren-Titel fallen wie reife Früchte: Engel gewinnt diverse offene Turniere, wird Rheinhessenmeister und setzt sich bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Freien und in der Halle durch. Bei den deutschen Meisterschaften scheitert er nur am späteren Titelgewinner.

In seiner bescheidenen und immer äußerst fairen Einstellung resümierte er nach einem seiner Titelgewinne: „Das alles hätte ja nie so gut geklappt, wenn ich nicht immer wieder in starke Mannschaften eingebunden gewesen wäre. Ich verdanke meinen Trainingspartnern wirklich viel.“