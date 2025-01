Koblenz Open ab 26. Januar Daniel Evans führt die Meldeliste an Daniel Fischer 12.01.2025, 09:48 Uhr

i Der Brite Daniel Evans führt die Meldeliste der Koblenz Open an. IMAGO/Steven Flynn. IMAGO/Action Plus

Vom 26. Januar bis zum 2. Februar geht in der EPG Arena das ATP-Challenger-Turnier Koblenz Open über die Bühne - und auf einige Teilnehmer darf sich das Tennis-Publikum freuen.

Keine zwei Wochen sind es mehr, bis mit den Koblenz Open das größte Hallen-Tennisturnier in Deutschland in seine siebte Auflage geht. Neben bis zu 100 Punkten für die Weltrangliste bietet das ATP Challenger Turnier in der EPG Arena ein abermals gestiegenes Gesamtpreisgeld in Höhe von 145.

