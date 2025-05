Während die ersten Garnituren der 40er und 50er aus Bad Ems in Regional- und Süd-West-Liga einmal mehr ihre Ambitionen unterstrichen, muss das heimische Duo bei den Damen 40 auf den ersten Sieg der Medenrunde warten. Die Herren 55 des TC Diez wahrten in der Oberliga hingegen ihre weiße Weste.

Regionalliga

Herren 40: TC BW Bad Ems – TC Afriso Güglingen 8:1. Ihrer Favoritenrolle wurden die gut aufgestellten Bad Emser auch gegen den Gast aus der Region Heilbronn-Franken gerecht. Die Zuschauer – der Stadtlauf hielt am Samstag wohl einige vom Besuch der Spiele auf der Silberau ab – sahen jedenfalls erneut gutklassiges Tennis. Die einzelnen Ergebnisse: Juan Pablo Brzezicki – Tobias Köstel 6:2, 6:1; Michal Przysiezny – Christopher Scheidt 7:6, 6:0; Thomas Burgemeister – Achim Dürr 6:2, 6:0; Andreas Tattermusch – Marc Dürr 6:1, 6:0; Frank Moser – Alexander Scheidt 6:1, 6:0; Leos Friedl – Stefan Bohleyer 6:1, 6:1. Da die Entscheidung beim Stand von 6:0 schon gefallen war, wurden die Doppel bereits nach wenigen Ballwechseln beendet.

i Sarah Wisberg steuerte in Mainz im Doppel an der Seite Sandra Beyls einen Matchgewinn für die Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein bei. Andreas Hergenhahn

Süd-West-Liga

Damen 40, TC Dietesheim – BW Bad Ems 5:4. Erneut nur denkbar knapp verpasste der Aufsteiger aus der Kurstadt ein Erfolgserlebnis. „Es war zwar ein cooler Spieltag, aber wir sind sehr geknickt, dass wir wieder leer ausgegangen sind“, trauerte Kapitänin Tatjana Friedrich Zählbarem hinterher. Vor allem im abschließenden Doppel verpassten Marijke Nel, die erst am Freitag aus Kanada angereist war und noch den Jetlag in den Knochen hatte, und Tanja Fetz den möglichen 5. Punkt. Fetz hatte im Einzel in einem nahezu drei Stunden dauernden und auf des Messers Schneide stehenden Match an ihre Grenzen gehen müssen und entsprechend Körner gelassen. „Schade, dass es nicht gereicht hat. Aber wir können dennoch mit unserem Auftritt zufrieden sein und sehen dem Derby gegen Lahnstein am nächsten Samstag optimistisch entgegen“, freuen sich Friedrich und Co. schon auf das Prestige-Duell mit den Nachbarinnen. Die einzelnen Ergebnisse: Sabine Chow – Marijke Nel 3:6, 4:6; Heike Böhmer – Tanja Fetz 7:5, 5:7, 4:10; Gabi Junaid – Sandra Rosen 6:3, 7:6; Kerstin Koch – Susanne Lange 6:4, 6:2; Ulrike Beeck – Simone Bresching 6:2, 6:4; Nicole Bäck – Tatjana Friedrich 2:6, 4:6; Böhmer / Beeck – Neol / Fetz 1:6, 6:3, 10:6; Chow / Bäck – Lange / Bresching 5:7, 2:6; Junaid / Koch – Rosen / Friedrich 6:4, 6:3.

TSC Mainz – TC Rhein-Lahn Lahnstein 6:3. Die Ladys von der Stolzenfelsstraße lagen in der Landeshauptstadt nach den Einzeln mit 2:4 in Rückstand. „Wir haben dann die Doppel taktisch aufgestellt und alles probiert, um den Spieß noch umzudrehen. Aber es ist eben schwer, alle drei Doppel zu ziehen“, so Rhein-Lahn-Mannschaftsführerin Sandra Beyl. Es spricht für die Lahnsteinerinnen, dass sie um jeden Ball kämpften und den Kontrahenten nochmals gehörig ins Schwitzen brachten. Die nötige Portion Fortune war den RL-Damen jedoch nicht hold. Sämtliche drei Doppel gingen im Champions-Tiebreak verloren, sodass am Ende die zweite Saisonniederlage quittiert werden musste. „Wir schauen nach vorne und hoffen, dass wir bald den ersten Sieg landen können“, so Beyl. Die einzelnen Ergebnisse: Susanne Huyer – Sandra Beyl 6:1, 6:2; Anke Cruz – Sarah Wisberg 6:3, 6:4; Anja Scheidt – Christine Hölzke 6:2, 7:6; Melanie Vest – Sabrina Heil 6:3, 6:4; Christina Pohlschmidt – Elke Hofmann 3:6, 6:1, 8:10; Antje Beth – Sabine Jung 6:3, 3:6, 8:10; Huyer / Cruz – Beyl / Wisberg 4:6, 6:1, 4:10; Vest / Pohlschmidt – Heil / Hofmann 3:6, 6:3, 10:6; Fabienne Bill / Beth – Hölzke / Ulrike Reckart 6:2, 6:7, 10:8.

Herren 40: TC Gensingen – BW Bad Ems II 7:2. „Süd-West-Liga ist eben noch einmal ein anderes höheres Niveau, auf dem wir uns jetzt bewegen. Wir waren ohne den verletzten Dennis Bollinger insgesamt chancenlos“, bilanzierte BW-Mannschaftsführer Patrick Friedrich, der nach überstandenem Achillessehnenriss sein Einzel ebenso siegreich gestaltete wie Sebastian Mastalerz, der im Champions-Tiebreak die Oberhand behielt und somit etwas Ergebniskosmetik betrieb. Friedrich blickte nach vorne: „Wir müssen schauen, dass unsere Leute schnell fit werden.“ Die einzelnen Ergebnisse: Marco Lauderbach – Christian Klapthor 6:2, 6:1; Marco Maul – Dominik Hillenbrand 6:2, 6:3; Björn Weitzel – Timo Kathke 6:3, 6:2; Philip Wagner – Razvan Verone 6:4, 6:2; Ferdinand Walther – Sebastian Mastalerz 6:4, 4:6, 7:10; Julian Schumacher – Patrick Friedrich 3:6, 3:6; Lauderbach / Martin Rode – Hillenbrand / Kathke 6:1, 6:1; Maul / Weitzel – Klapthor / Mastalerz 6:2, 6:0; Wagner / Walther – P. Friedrich / Sebastian Mädrich 6:3, 6:4:

Herren 50: BW Bad Ems – BW Bad Soden 8:1. Mit hochkarätiger Besetzung ist für die Rückkehrer aus der Kurstadt deutlich mehr drin als das zunächst offiziell angegebene Saisonziel Klassenverbleib. „Mal schauen, was noch möglich ist“, bleibt Mannschaftsführer Markus Henkel betont zurückhaltend. „Wären die Bad Sodener mit ihrer etatmäßigen Eins und Drei angetreten, hätte es enger laufen können.“ Die einzelnen Ergebnisse: Cedric Melot – Mario Penirschke 6:3, 6:3; Alexander Waske – Joachim Klein 6:1, 6:1; Marcus Hilpert – Andreas Rachor 6:1, 6:0; Francisco Costa – Dominik Schocke 6:2, 6:3; Jasper Stoter – Bodo Bender 4:6, 6:4, 10:4; Jörg Barzen – Clemens Fricke 6:4, 3:6, 10:5. Da die Entscheidung beim Stand von 6:0 schon gefallen war, wurde auf die Austragung der Doppel verzichtet.

Oberliga

Herren 55: Park TC Grünstadt – TC Diez 3:6. Zweiter Spiel, zweiter Sieg: Die Diezer sind früh auf Kurs Klassenverbleib und blicken bereits dem top Spiel am nächsten Samstag, 13.30 Uhr, im Hain, gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Saarwellinger entgegen. In der Südpfalz stachen Thomas Kremer und Thomas Klein aus dem geschlossenen Diezer Ensemble hervor. Beide Urgesteine setzten sich im Einzel ebenso klar durch wie gemeinsam im Doppel, was den entscheidenden fünften Zähler einbrachte. „Bei uns ist und bleibt die Mannschaft der Star“, betonte Kapitän Kremer. Die einzelnen Ergebnisse: Thomas Niemes – Thomas Kremer 1:6, 0:6; Henning Freese – Joachim Braun 6:2, 6:1; Holger Peuckert – Thomas Kiesslich 2:6, 7:5, 6:10; Matthias Rösel – Reiner Henze 7:5, 1:6, 7:10; Philip Mahler – Thomas Klein 0:6, 1:6; Stefan Hildebrand – Ulf-Hendrik Klein 3:6, 6:3, 10:8; Dirk Schuster / Mahler – Braun / Kiesslich 6:1, 6:3; Freese / Rösel – Kremer / T. Klein 0:6, 0:6; Niemes / Hildebrandt – Henze /U. Klein 4:6, 2:6.

Herren 75: TC BW Bad Ems II – SG Langenlonsheim/Weinsheim 4:2. Den ersten Sieg der Medenrunde feierten die Kurstädter gegen die rheinhessischen Kombinierten. Dabei musste sich Peter Buhr trotz harten Kampfs dem ausgesprochen starken Polen Tadeusz Kaszynski beugen, ehe der lange fehlende Dieter Untermair recht knapp verlor. Axel Caliebe und Heinz-Gert Decker ließen dann ihren Kontrahenten an drei und vier keine Chance. Alles klar machte die Reserve dann in den Doppeln. Nachdem Decker und Günter Bröder mühelos die Oberhand behalten hatten, verdiente sich Egon Schumacher an der Seite Peter Buhrs Lob von Mannschaftsführer Peter Gilberg. „Egon bringt nach wie vor sehr gute Leistungen.“ Die einzelnen Ergebnisse: Peter Buhr – Tadeusz Kaszynski 3:6, 3:6; Dieter Untermair – Rüdiger Breckheimer 2:6, 5:7; Axel Caliebe – Dieter Schlaadt 6:0, 6:1; Heinz-Gert Decker – Manfred Wolfram 6:2, 6:0; Buhr / Egon Schumacher – Kaszynski / Breckheimer 6:3, 6:3; Decker / Günter Bröder – Schlaadt / Wolfram 6:0, 6:0.