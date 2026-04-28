Tennis-Süd-West-Liga: Damen 40 fiebern dem Kreis-Derby besonders entgegen Stefan Nink 28.04.2026, 13:34 Uhr

i Sarah Wisberg freut sich mit ihren Kameradinnen vom TC Rhein-Lahn Lahnstein ganz besonders auf das mit Spannung erwartete Derby gegen den TC BW Bad Ems, das am 15. Mai an der Stolzenfelsstraße steigt. Andreas Hergenhahn

Für besondere Brisanz sorgt in der in der Süd-West-Liga erneut das prestigeträchtige Derby gegen den TC BW Bad Ems, bei dem die Lahnsteinerinnen dieses Mal Heimrecht genießen.

Ein heimisches Tennis-Trio ist in der Süd-West-Liga gefragt. Hier sorgen die Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein nicht nur für einen Farbtupfer, sondern fordern erneut ihre Nachbarn aus der Kurstadt heraus. RL Lahnstein erhält Unterstützung aus Metternich und Andernach Damen 40 TC BW Bad Ems: Mit dem nötigen Glück konnten die Bad Emserinnen im Vorjahr die Klasse halten.







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