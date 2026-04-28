Für besondere Brisanz sorgt in der in der Süd-West-Liga erneut das prestigeträchtige Derby gegen den TC BW Bad Ems, bei dem die Lahnsteinerinnen dieses Mal Heimrecht genießen.
Lesezeit 3 Minuten
Ein heimisches Tennis-Trio ist in der Süd-West-Liga gefragt. Hier sorgen die Damen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein nicht nur für einen Farbtupfer, sondern fordern erneut ihre Nachbarn aus der Kurstadt heraus.
RL Lahnstein erhält Unterstützung aus Metternich und Andernach
Damen 40 TC BW Bad Ems: Mit dem nötigen Glück konnten die Bad Emserinnen im Vorjahr die Klasse halten.