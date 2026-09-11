Titel für Talent aus Hattert Clemens Müller schnuppert internationale Tennisluft Marco Rosbach 11.09.2026, 15:25 Uhr

i In Ingelheim gewann Clemens Müller seinen nächsten Titel. Souverän gewann der Hatterter die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Jugend U16. Katja Müller

Die Vorbereitung war aufgrund einer Verletzung nicht optimal, doch nach seinem Sieg bei der Rheinlandmeisterschaft hat Clemens Müller aus Hattert auch auf Landesebene aufgetrumpft. Das Ziel des jungen Westerwälders sind die USA.

In Ingelheim wurden die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Jugend ausgespielt. Knapp 200 Nachwuchsspieler kämpften in spannenden und knappen Matches um die Titel. In der Altersklasse U16 setzte sich Clemens Müller aus Hattert durch. Im Finale traf der junge Westerwälder, der für den TC BW Bad Ems spielt, auf Tom Meinert und ließ besonders im zweiten Satz keine Punkte seines Gegners zu.







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