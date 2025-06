Bei den Herren 40 des TC BW Bad Ems ist alles auf die erneute Teilnahme an der DM-Endrunde ausgerichtet. Daher sind Ausrutscher in der Regionalliga tabu. Im vierten Spiel gab’s den vierten Pflicht-Sieg für die Mannschaft von Teamchef Markus Henkel.

Alles im Lot heißt es bei den Herren 40 des TC BW Bad Ems. Das mit Stars gespickte Aufgebot der Kurstädter gewann auch die vierte Regionalliga-Begegnung und muss nun personell etwas jonglieren, damit bei der Endrunde beim erneuten Griff nach der nationalen Krone auch alle Asse eingesetzt werden können.

Regionalliga

Herren 40, TC BW Bad Ems – TC Halberg Brebach 8:1. „Die Einzel sind easy gelaufen“, blickte BW-Spieler Christian Klapthor auf den klaren Heimsieg gegen den Aufsteiger aus der saarländischen Landeshauptstadt zurück, mit dem der nationale Vizemeister weiter glänzende Aussichten auf den Staffelsieg und die erneute Teilnahme an der DM-Endrunde besitzt.

„Was die Jungs hier in dieser Klasse spielen, ist schon eine andere Hausnummer.“

Der Montabaurer Christian Klapthor war glücklich, dass er im zweiten Anlauf im Einzel einen Erfolg für die 40er der Bad Emser beisteuern konnte.

Besonders froh war Klapthor, der am Sonntag schon wieder bei den Jungsenioren im Einsatz war, über seinen ersten Einzelsieg bei den 40ern. „Was die Jungs hier in dieser Klasse spielen, ist schon eine andere Hausnummer.“ Teamchef Markus Henkel kündigte unterdessen vor den Begegnungen gegen Verfolger TEC Darmstadt und dem TC Schmelz an: „Wir werden uns personell so ausrichten, dass bei der Endrunde alle eingesetzt werden können.“ Dazu sind zwei Einsätze in der Regionalliga nötig... Die einzelnen Ergebnisse: Thomas Burgemeister – Roman Martini 6:2, 6:2; Christian Klapthor – Marcos Gutierrez Moreno 6:2, 6:4; Alexander Waske – Florian Loschky 6:1, 6:3; Andreas Tattermusch – Patrick Herresthal 6:1, 6:0; Jan Vacek – Matc Philipp 6:0, 6:0; Leos Friedl – Kai Winkler 6:1, 6:0; Lukas Rosol / Juan Pablo Brzezicki – Martini / Gutierrez Moreno 6:4, 6:1; Burgemeister / Klapthor – Lischky / Herresthal 5:7, 2:6; Waske / Tattermusch – Philipp / Winkler 6:3, 6:2.

Oberliga

Herren 55, TC Diez – DJK Andernach 2:7. Da bei den Routiniers aus dem Hain mit Thomas Kremer, Thomas Kiesslich, Reiner Henze und Joachim Braun ein Quartett wegen Blessuren nicht einsatzfähig war, gaben Gerhard Prätorius und Thomas Lang ihre Saison-Debüts. „Unter diesen personellen Umständen musste die erste Niederlage dieser Medenrunde fast schon einkalkuliert werden“, sagte TCD-Mannschaftsführer Thomas Kremer und zollte dem Kontrahenten aus der Stadt der „Bäckerjungen“ seinen Respekt. Während Johannes Ohl kampflos sein Spitzen-Einzel für sich verbuchen durfte, lieferte der Vereinsvorsitzende Michael Ruhe einen laut Kremer „famosen Kampf“, der aber im Champions-Tiebreak trotz einer 7:5-Führung letztlich nicht mit einem Erfolg belohnt wurde. „Wir wollen die Runde jetzt nicht einfach so ausklingen lassen. Ich denke, in Haßloch sieht es in 14 Tagen personell wieder besser bei uns aus, ehe wir am 28. Juni zum Abschluss den Tabellenführer Rotenbühl Saarbrücken im Hain begrüßen.“ Die einzelnen Ergebnisse: Johannes Ohl – Klaus Prangenberg 1:0 (Aufgabe Prangenberg); Thomas Klein – Guido Heidger 2:6, 3:6; Ulf-Hendrik Klein – Jörg Schneider 2:6, 3:6; Gerhard Prätorius – Marcus Peter 0:6, 3:6; Thomas Lang – Bodo Petersen 0:6, 0:6; Michael Ruhe – Stefan Göbbels 1:6, 7:5, 7:10; auf die Austragung der Doppel wurde verzichtet (Wertung 1:2).

i Aller guten Dinge sind drei: Lina Heimer kehrte mit der U15 des TC BW Bad Ems mit einem klaren Sieg aus Weilerbach zurück. Andreas Hergenhahn

Verbandsliga

Weibliche U 15, TC BW Bad Ems – TC WR Speyer 2:4. „Das Glück war nicht auf unserer Seite, wie zwei knappe Niederlagen im Champions-Tiebreak unterstreichen“, blickte BW-Sportwart Patrick Friedrich auf das Heimspiel der Mädels zurück. „Nach der zweiten Niederlage stehen wir mit dem Rücken zur Wand.“ Dabei überzeugte Lina Heimer im Spitzen-Einzel, ohne aber den Lohn zu ernten. Die einzelnen Ergebnisse: Lina Heimer – Jasmin Neumer 3:6, 6:4, 6:10; Finja Friedrich – Veronika Meider 6:2, 6:2; Carolin Amerkamp – Alissar Taze 4:6, 2:6; Julia Weber – Julia Gradolph 7:6, 1:6, 4:10; Heimer / Amerkamp – Meider / Taze 6:2, 6:1; Friedrich / Weber – Neumer / Gradolph 1:6, 4:6.

Weibliche U 15, 1. TC Weilerbach – TC BW Bad Ems 0:6. Gegen die eher schwächer eingeschätzten Pfälzerinnen ließen die Blau Weissen von der Lahn mit sechs deutlichen Zwei-Satz-Siegen nichts anbrennen. „Jetzt haben wir gute Chancen auf den Klassenerhalt“, sagte Patrick Friedrich. Abgeschlossen wird die Runde erst am 28. Juni. „Bis dahin haben wir spielfrei und schauen, was inzwischen die Konkurrenz so macht. Vor dem abschließenden Spiel in Bad Neuenahr wissen wir dann, was noch nötig ist.“ Die einzelnen Ergebnisse: Lavinia Gerwert – Lina Heimer 1:6, 0:6; Anna Carolina Leder – Finja Friedrich 2:6, 3:6; Mia Bernhardt – Carolin Amerkamp 4:6, 1:6; Jule Pfingsten – Julia Weber 1:6, 0:6; Bernhardt / Pfingsten – Heimer / Weber 0:1 (Aufgabe Bernhardt / Pfingsten); Leder / Emma Keller – Friedrich / Amerkamp 2:6, 0:6.

SG Nittel bietet Talente aus Luxemburg und Frankreich auf

Männliche U 15, TC BW Bad Ems – SG Nittel/Igel 2:4. Der Gast aus der Trierer Peripherie war stark besetzt und bot auf der Silberau zwei Talente aus Luxemburg und Frankreich auf. „Uns ist es nicht gelungen, die engen Spiele für uns zu entscheiden“, bilanzierte BW-Sportwart Patrick Friederich. Zudem verwandelten Tim Gemmer und Niclas Bendel keinen ihrer beiden Matchbälle im zweiten Doppel, sodass am Ende eine denkbar unglückliche Niederlage zu notieren war. Die einzelnen Ergebnisse: Leif Leukel – Johannes Scherer 6:7, 1:6; Raphael Menninken – Sebastian Scherer 5:7, 2:6; Tim Gemmer – Elias Joachim 7:6, 6:4; Niclas Bendel – Justin Moschler 7:6, 6:4; Leukel / Menninken – J. Scherer / Joachim 7:5, 6:4; Gemmer / Bendel – S. Scherer / Moschler 1:6, 6:4, 9:11.

Männliche U 15, 1. TC Weilerbach – TC BW Bad Ems 6:0. Ohne den verletzten Raphael Menninken war für die Kurstädter im Landkreis Kaiserslautern nichts zu holen. „Passen Kleinigkeiten nicht, dann reicht es nicht“, hob Patrick Friedrich einmal mehr das ausgesprochen hohe Niveau in der höchsten Klasse des Verbandes hervor. „Zwei Einzel gingen erst im Champions-Tiebreak verloren. Für unsere Jungs wird es jetzt ganz schwer, in der Klasse zu bleiben.“ Die einzelnen Ergebnisse: Ole Schlimmer – Leif Leukel 3:6, 7:6, 10:4; Levi Kordos – Tim Gemmer 6:3, 6:3; Nikolas Keck – Niclas Bendel 6:7, 6:3, 13:11; Felix Stemler – Henry Behrens 6:0, 6:1; Nils Alt / Schlimmer / Leukel / Bendel 6:0, 6:4; Kodos / Stemler – Gemmer / Behrens 6:3, 7:5.