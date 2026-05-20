French Open im Blick Choinski siegt in Zagreb und setzt nun auf Paris Daniel Fischer 20.05.2026, 14:33 Uhr

i Symbolbild René Weiss

Tennisprofi Jan Choinski triumphiert in Zagreb und sichert sich seinen achten ATP-Challenger-Titel. Trotz Regenunterbrechung und Vorbelastung zeigt er mentale Stärke und nähert sich den Top 100.

Tennisprofi Jan Choinski (Münstermaifeld) hat in der kroatischen Hauptstadt Zagreb seinen achten Titel auf der ATP Challenger Tour eingefahren und gleichzeitig eine neue Bestplatzierung in der Weltrangliste aufgestellt. Im Finale schlug Choinski den Ungarn Zsombor Piros mit 7:6 und 7:6.







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