Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld überrascht in Wimbledon mit einem deutlichen Sieg über den favorisierten Tschechen Vit Kopriva. Im Dreisatzmatch zeigt er eine beeindruckende Leistung.
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Tennisprofi Jan Choinski (Münstermaifeld) ist mit einer sensationellen Leistung in die zweite Runde von Wimbledon eingezogen. Beim bedeutsamsten Tennisturnier der Welt schlug der 30-Jährige zum Auftakt den in der Weltrangliste deutlich besser platzierten Tschechen Vit Kopriva glatt in drei Sätzen mit 6:3, 7:5 und 6:2.