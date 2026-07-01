Erste Wimbledon-Runde Choinski lässt Tschechen Kopriva keine Chance Daniel Fischer 01.07.2026, 13:25 Uhr

i Jan Choinski schlug den Tschechen Vit Kopriva und steht damit in der zweiten Runde von Wimbledon. IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock. IMAGO/Shutterstock

Tennisprofi Jan Choinski aus Münstermaifeld überrascht in Wimbledon mit einem deutlichen Sieg über den favorisierten Tschechen Vit Kopriva. Im Dreisatzmatch zeigt er eine beeindruckende Leistung.

Tennisprofi Jan Choinski (Münstermaifeld) ist mit einer sensationellen Leistung in die zweite Runde von Wimbledon eingezogen. Beim bedeutsamsten Tennisturnier der Welt schlug der 30-Jährige zum Auftakt den in der Weltrangliste deutlich besser platzierten Tschechen Vit Kopriva glatt in drei Sätzen mit 6:3, 7:5 und 6:2.







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