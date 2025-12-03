Tennis Bambini-Cup Charlotte Weber stürmt ohne Satzverlust zum Titel Daniel Fischer 03.12.2025, 08:56 Uhr

i Die überragende Charlotte Weber (TC BW Bad Ems) blieb beim Bambini-Cup ohne Satzverlust und holte sich auch im Endspiel souverän mit 6:4 und 6:2 gegen Linnea Stahlheber (TV Nassau) den Titel. Simone Wernecke / Tennisverband

Unbekümmertes Tennis mit tollen Ballwechseln boten 77 Tennis-Talente beim Bambini-Cup, den Rheinland-Meisterschaften in den Altersklassen U12, U10 und U9 im Leistungszentrum auf der Karthause sowie in der Halle des Post-SV Koblenz.

Das letzte Turnier im Wettkampfkalender des Tennisverbandes Rheinland (TVR) war den jüngsten Talenten der Region vorbehalten. Beim Bambini-Cup, den Rheinland-Meisterschaften in den Altersklassen U12, U10 und U9, zeigten 77 Kinder ihr Können. Gespielt wurde im Leistungszentrum auf der Karthause sowie in der Halle des Post-SV Koblenz.







