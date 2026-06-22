Am insgesamt recht ruhigen Tennis-Sonntag sorgten die Herren des TC BW Bad Ems II für das Sahnehäubchen aus Sicht der Kurstädter: Beim Top-Spiel in Ingelheim machten die sie den Aufstieg in die Oberliga perfekt.
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Dass es die Jungsenioren des TC BW Bad Ems in der Regionalliga gegen den verlustpunktfreien Aufstiegsfavoriten aus Schorndorf schwer haben würden, war klar. So setzte es letztlich eine klare Niederlage für die Kurstädter. Die zweite Welle der Herren setzte sich im Verbandsliga-Endspiel beim Ingelheimer TC souverän durch und löste damit das Oberliga-Ticket.