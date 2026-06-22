Bad Ems II löst Oberligaticket BW-Reserve macht mit starker Aufstellung Aufstieg klar Stefan Nink 22.06.2026, 11:09 Uhr

i Aufsteiger in die Oberliga: Die Herren II des TC BW Bad Ems mit (von links) Lukas Rosol, Yannis Ross, Tristan Reiff, Nico Ritz, Finn Gerharz, Jonathan Dazert, Julian Franzmann, Christian Henkel, Georg Israelan und Tiago Cacao. Finn Gerharz

Am insgesamt recht ruhigen Tennis-Sonntag sorgten die Herren des TC BW Bad Ems II für das Sahnehäubchen aus Sicht der Kurstädter: Beim Top-Spiel in Ingelheim machten die sie den Aufstieg in die Oberliga perfekt.

Dass es die Jungsenioren des TC BW Bad Ems in der Regionalliga gegen den verlustpunktfreien Aufstiegsfavoriten aus Schorndorf schwer haben würden, war klar. So setzte es letztlich eine klare Niederlage für die Kurstädter. Die zweite Welle der Herren setzte sich im Verbandsliga-Endspiel beim Ingelheimer TC souverän durch und löste damit das Oberliga-Ticket.







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