Tennis-Verbandsliga: BW-Damen nach über 20 Jahren wieder Verbandsligist Stefan Nink 29.04.2026, 11:20 Uhr

i Jonathan Dazert wird auf der Silberau Spielpraxis auf höchstem Niveau geboten. Dazert wird sowohl bei der U18 als auch im Männer-Verbandsliga-Team wichtige Erfahrungen sammeln und sich weiter entwickeln können. Wolfgang Heil / Archiv

Auch in der Verbandsliga ist der TC BW Bad Ems mit zahlreichen Teams überragend vertreten. Nach dem Wechsel der Altersklasse schlagen auch die Herren 75 der SG Miehlen/Nastätten auf dieser beachtlichen Ebene auf.

Auch in der Verbandsliga dominieren die Mannschaften des TC BW Bad Ems, die in zahlreichen Altersklassen vertreten sind. Für einen „Farbtupfer“ aus lokaler Sicht sorgen hier die Herren 75 der SG Miehlen/Nastätten.Mädchen U15 TC BW Bad Ems: Nach Platz drei im Jahr 2025 peilen die Emser Mädchen erneut den Klassenverbleib an.







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