Am Wochenende gilt’s: In Ratingen greift die Männer-40-Auswahl des TC BW Bad Ems erneut nach der nationalen Krone. Klappt es im dritten Anlauf für das Ensemble von Teamchef Markus Henkel?

Nach dem erneuten souveränen Staffelsieg im Südwesten, der lediglich einem notwendigen Vorgeplänkel glich, geht es für die Herren 40 des Tennis Clubs Blau Weiss Bad Ems an diesem Wochenende ans Eingemachte. Zum Höhepunkt der Medenrunde fährt die vom Lahnsteiner Markus Henkel zusammengestellte Auswahl des Traditionsclubs von der Lahn-Insel Silberau nach Ratingen in die Metropolregion Rhein-Ruhr, um nach den Sternen zu greifen. Unter dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ kämpfen die Meister der vier Regionalliga-Gruppen um die nationale Mannschafts-Krone. Neben Gastgeber Ratinger TC GW (West) und dem TC BW Bad Ems (Südwest), die als Favoriten auf den Titelgewinn gehandelt werden, haben sich MTTC Iphitos München (Süd-Ost) und Jade TG Wilhelmshaven (Nord-Ost) qualifizert.

„Ich gehe davon aus, dass wir im Halbfinale neben Gastgeber Ratingen gesetzt werden.“

Der Bad Emser Teamchef Markus Henkel blickt der Auslosung am Samstagmorgen gespannt entgegen.

Nun soll der Traum vom Gewinn des Freiluft-Mannschaftstitels mit Leben gefüllt werden. Nach Platz drei in Pfarrkirchen (2023) und der Vizemeisterschaft im Vorjahr in Berlin nehmen die Kurstädter einen erneuten Anlauf, um die Runde zu krönen. Gespannt ist Mannschaftsführer Henkel auf die Einteilung der Vorschlussrunde. „Das liegt in der Hand des Oberschiedsrichters. Ich gehe davon aus, dass wir im Halbfinale neben Gastgeber Ratingen gesetzt werden und zunächst entweder auf Iphitos München oder die Wilhelmshavener treffen. Ausgelost werden die Paarungen erst am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr vor Ort.“

Favorisiert wird der amtierende Titelträger TC GW Ratingen, der sich als Gastgeber der Endrunde vor heimischer Kulisse der größten Unterstützung sicher sein kann. Der Bad Emser Teamchef Markus Henkel blickt dem Wochenende der Entscheidung optimistisch entgegen: „Wir haben in den vorangegangen beiden Jahren gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Wer Deutscher Meister werden möchte, der muss es so nehmen, wie es kommt und alle schlagen, die sich einem in den Weg stellen.“

i Mit dem Saarländer Thomas Burgemeister steht der amtierende Deutsche Meister der AK40 in Reihen des TC BW Bad Ems. Andreas Hergenhahn

Die Nominierung der Spieler könnte auch zum Pokerspiel werden. Die Frage lautet: Kreuzt das Gros der Stars, die die Meldelisten der hoch ambitionierten Teilnehmer schmücken, auch tatsächlich in Ratingen auf? Dazu sagt Henkel: „Wenn beispielsweise Iphitos alle seine Leute mitbringt, die spielberechtigt sind, dann sollte man sie nicht unterschätzen. Wilhelmshaven hingegen dürfte keine große Rolle spielen.“

Im Vorjahr war der TC BW Bad Ems zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt personell arg gebeutelt. „Mit Andreas Seppi und Frantisek Cermak mussten wir auf zwei Verletzte verzichten, die wir auf diesem hohen Niveau nicht adäquat ersetzen konnten“, blickte Henkel auf die 1:5-Finalniederlage vom September 2024 zurück. Damals hatten sich die Grün-Weißen aus Ratingen in dieser Konstellation auf der Anlage des Reinickendorfer SV von 1896 als zu stark erwiesen. Henkel aber hatte seinen Elan keineswegs verloren. „Wir greifen wieder voll an“, kündigte er gleich nach den letzten Ballwerchseln an. Gesagt, getan: Nun nehmen die Blau Weissen den nächsten Anlauf. „Wir fahren wir mit 15, 16 verletzungsfreien Spielern zu dieser Endrunde. Das stimmt uns positiv.“

Fahrgemeinschaften bieten für Sonntag Mitfahrgelegenheiten an

Das Final-Four um den Meistertitel beginnt am Samstagmorgen um 10 Uhr. Die Sieger bestreiten dann am Sonntag ab 10 Uhr das Endspiel, die Verlierer der Vorschlussrunden messen sich parallel im Spiel um Platz 3. „Das Wochenende verspricht hochinteressant zu werden, da die vier Teams alles auffahren, was Rang und Namen hat“, so TC-Sprecher Mike Hewel, der die TC-Vereinsmitglieder animiert, den für Bad Ems aufschlagenden Ausnahme-Könnern in Ratingen den Rücken zu stärken. Hewel: „Diverse Fahrgemeinschaften bieten für Sonntag noch Mitfahrgelegenheiten an. Bei eigener Anreise sind die rund 170 Kilometer ebenfalls locker zu verkraften. Da waren Berlin und München deutlich weiter weg.“

Nebenbei können sich die Kurstädter beim Stelldichein der besten 40er vor Ort auch in Sachen Organisation alles genau anschauen, denn der TC BW Bad Ems gilt als möglicher Gastgeber kommender nationaler Endrunden.