Auf den Tennisplätzen herrscht wieder reges Treiben: Die Medenrunde hat am Wochenende begonnen. Von den in den höchsten Klassen vertretenen heimischen Teams verbuchten dabei lediglich die Herren 40 des TC BW Bad Ems einen Sieg.
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Während das Regionalliga-Tennis-Team der Bad Emser Herren 40 schwäbische Gäste in Schach hielt, gingen die heimischen Vertreter in der Süd-wersz- und Oberliga zum Auftakt der Medenrunde leer aus.
„Bis auf ein Doppel lief alles glatt, den Zuschauern wurde attraktives Tennis geboten.