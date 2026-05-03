Tennis in höheren Ligen: BW Bad Ems gelingt es Rottweiler in Schach zu halten Stefan Nink 03.05.2026, 11:54 Uhr

i Leoš Friedl nimmt bnaxch seinem Zwei-Satz-Sieg die Glückwünsche seines Rottweiler Gegenübers Nikolai Thömmes entgegen. Die ambitionierten 40er des TC BW Bad Ems kamen gut aus den Startlöchern. Andreas Hergenhahn

Auf den Tennisplätzen herrscht wieder reges Treiben: Die Medenrunde hat am Wochenende begonnen. Von den in den höchsten Klassen vertretenen heimischen Teams verbuchten dabei lediglich die Herren 40 des TC BW Bad Ems einen Sieg.

„Bis auf ein Doppel lief alles glatt, den Zuschauern wurde attraktives Tennis geboten. Während das Regionalliga-Tennis-Team der Bad Emser Herren 40 schwäbische Gäste in Schach hielt, gingen die heimischen Vertreter in der Süd-wersz- und Oberliga zum Auftakt der Medenrunde leer aus.







Artikel teilen

Artikel teilen