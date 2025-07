Durch den zweiten Platz beim Sandplatzturnier in Marburg hat Tennisprofi Florian Broska aus Eitelborn in der Weltrangliste einen Sprung nach vorn gemacht. Er ist nun die Nummer 481.

Großer Erfolg für Tennisprofi Florian Broska. Erstmals in seiner Karriere hat der Eitelborner ein Finale bei einem mit 25.000 US-Dollar dotierten Turnier erreicht. Dort musste sich Broska zwar denkbar knapp geschlagen geben, in der Weltrangliste geht es aber dennoch erstmals unter die besten 500.

Als ungesetzter Spieler marschierte Broska beim Sandplatzturnier in Marburg souverän bis ins Halbfinale. Keinen einzigen Satz musste er in seinen ersten drei Spielen abgeben. Im Halbfinale wartete allerdings eine weitaus größere Hürde als in den Runden zuvor. Broska traf auf den topgesetzten Spanier Nicolas Alvarez Varona (ATP Rang 307), der als Favorit in das Match ging.

Eitelborner bezwingt im Halbfinale Favorit aus Spanien

Von Beginn an schenkten sich beide Spieler mit langen Grundlinienduellen nichts. Es ging hin und her, am Ende sicherte sich Broska dank eines hart erkämpften 3:6, 6:3 und 6:4-Erfolges sein erstes Finale auf diesem Niveau.

Im Endspiel traf Broska auf den Slowenen Filip Jeff Planinsek. Nach einem Fehlstart im ersten Satz (2:6), in dem Broska etwas nervös wirkte, kämpfte sich der Eitelborner, der zu Beginn des Jahres beim Challenger in Koblenz die zweite Runde erreicht hatte, ins Spiel und glich im zweiten Durchgang dank einer deutlichen Leistungssteigerung (6:3) aus. Im entscheidenden dritten Satz entschieden letztlich Nuancen. Broska konnte nur einen seiner insgesamt vier Breakbälle nutzen. Sein Gegner dagegen verwertete zwei von vier Breakbällen. Somit musste sich der 27-Jährige, der in diesem Satz nur zwei Punkte weniger als sein Kontrahent gewann, knapp mit 4:6 geschlagen geben und verpasste somit den Titel hauchdünn.

Neuer Bestwert in der Weltrangliste

Nichtdestotrotz geht es in der Weltrangliste um 57 Plätze auf einen neuen Bestwert nach vorne. Mit Rang 481 wird der College-Absolvent im Live-Ranking erstmals unter den besten 500 Tennisspielern der Welt geführt. Weiter geht es für Broska bei einem Turnier der gleichen Kategorie in Kassel.