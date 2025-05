Drei Siege in sieben Spielen gab es für die Rhein-Hunsrück-Teams in den überregionalen Tennisligen. Komplett gelungen ist der Start für Boppards Frauen als Aufsteiger in die Südwest-Liga.

Der Blick auf die Partien der ranghöchsten Tennisklubs aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis:

Frauen 50, Südwest-Liga

TC Rot-Weiß Boppard – GW Idstein 8:1. Ging das erste Spiel beim TC Bad Vilbel erst mit 6:3 am Grünen Tisch an die Bopparderinnen, obwohl sie dort schon eine starke Leistung gezeigt hatten, gaben sich die Rot-Weiß-Frauen beim Heimauftakt keine Blöße und grüßen nach zwei Spieltagen von Platz eins. Lori Murtaugh, Sandra Lohse und Petra Schubert gewannen ihre Partien klar, Anja Gade und Ursula Persel kämpften ihre Gegnerinnen im Match-Tiebreak mit 10:5 nieder, das taten beide zusammen auch im Doppel – wieder mit 10:5 am Ende. Auch die Doppel Murtaugh/Annette Hörter und Lohse/Schubert gingen an Boppard.

Männer 60, Südwest-Liga

Sportpark TC Simmern – TC SW Bad Dürkheim 2:7. Sportpark-Macher Lothar Rodenbusch hatte schon nach dem 8:1-Auftaktsieg beim TC Trier gemutmaßt. „Nächste Woche bekommen wir wahrscheinlich eins drüber“, sagte Rodenbusch in weiser Voraussicht, denn die Gäste sind der Titelfavorit, spielten in Simmern mit einem ihren Schweden an der „Eins“ (Patrik Hirdbo) und bei den Gastgebern fehlten die beiden luxemburgischen Neuzugänge. So blieb es bei Rodenbuschs spannendem Einzelsieg (6:7, 7:6, 10:7) und dem glatten Zwei-Satz-Sieg von Burkhard Born.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 32

SG Sportpark/TG Simmern – TC Ellerstadt 2:4. Auftaktniederlage für die Simmernerinnen, die zwei Einzel durch Rebecca Lorenz und Jennifer Stein gewannen. Eva-Marie Herrmann, die Nummer eins der Gastgeber, verlor ihr Einzel mit 6:10 im Match-Tiebreak, ein 3:3 wäre also drin gewesen.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 33

TV Kastellaun – ASG Altenkirchen 5:1. Nach der Niederlage zum Auftakt haben die Kastellaunerinnen nun ihr Konto auf 2:2 Punkte gestellt durch den klaren Heimsieg gegen die Altenkirchenerinnen. Angela Berger, Julia Berger und Lucienne Lehnen erspielten in den Einzeln einen 3:1-Vorsprung, Angela Berger/Julia Thomé und Julia Berger/Lucienne Lehnen holten die Doppelpunkte, letztere mit 12:10 im Match-Tiebreak.

SG Metternich/Lahnstein – TC GW Buchholz 6:0. Nichts zu holen gab es für die Buchholzerinnen bei der SG, bei der zweiten Niederlage im zweiten Spiel holte nur Inga Kittler einen Satz in ihrem Einzel, das sie im Match-Tiebreak 6:10 verlor.

Männer 40, Verbandsliga

SG TG/Sportpark Simmern/Kisselbach – VfL Kirchen 2:7. Nur an der Spitze waren die Hunsrücker in ihrem ersten Saisonspiel stärker als die Gäste von der Sieg. Vorne gewann Rheinland-Pfalz-Meister Andreas Kneip, der auch für seinen Heimatverein TC Emmelshausen spielt, und an Zwei gewann Ales Friedl, mehr war nicht drin.

Männer 65, Verbandsliga

SG Sportpark Simmern/Kirchberg/Rhaunen – TC Weibern 6:0. Starker Auftakt für die SG-Oldies, die sich den Aufstieg in die Oberliga zum Ziel gesetzt haben, wie Sportpark-Chef und Spieler Lothar Rodenbusch verrät. Und da er Weibern für einen der stärksten Konkurrenten hält, sollte dieses Unterfangen nicht unrealistisch sein, denn die Hunsrücker gaben keinen Satz ab, die Siege feierten Rodenbusch, Arnold Neumann, Bruno Krajczy und Alexander Bär, in den Doppeln siegten Rodenbusch/Kurt Holl sowie Neumann/Krajczy.