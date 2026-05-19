Regionalliga Südwest Frauen 50
Bopparderinnen feiern in Böblingen eine Premiere
Jutta Holl, frühere Handball-Bundesligaspielerin in Frankfurt und später Trainerin unter anderem bei den Männerteams der HSG Irm
Jutta Holl, frühere Handball-Bundesligaspielerin in Frankfurt und später Trainerin unter anderem bei den Männerteams der HSG Irmenach und der SG Gösenroth, kann es auch mit dem Tennisschläger. Das bewies die Kirchbergerin beim 4:2-Auswärtssieg ihres TV Kastellaun in der Verbandsliga Frauen 60 bei der SG Forst/Bad Bertrich.
Sascha Berkele

Vor der Pfingstpause gab es für die besten Rhein-Hunsrücker Tennisteams wichtige Siege, aber auch unglückliche Niederlagen. Das Derby Kastellaun gegen Simmern in der Verbandsliga Frauen 30 endete unentschieden. 

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Die Tennisspielerinnen des TC Boppard sind seit dieser Saison in Regionalliga Südwest der Frauen 50 und damit auch in den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg unterwegs. In Baden-Württemberg – genauer im Ortsteil Gärtringen in Böblingen – feierte Neuling Boppard seinen ersten Sieg.

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