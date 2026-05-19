Regionalliga Südwest Frauen 50 Bopparderinnen feiern in Böblingen eine Premiere Michael Bongard 19.05.2026, 13:57 Uhr

i Jutta Holl, frühere Handball-Bundesligaspielerin in Frankfurt und später Trainerin unter anderem bei den Männerteams der HSG Irmenach und der SG Gösenroth, kann es auch mit dem Tennisschläger. Das bewies die Kirchbergerin beim 4:2-Auswärtssieg ihres TV Kastellaun in der Verbandsliga Frauen 60 bei der SG Forst/Bad Bertrich. Sascha Berkele

Vor der Pfingstpause gab es für die besten Rhein-Hunsrücker Tennisteams wichtige Siege, aber auch unglückliche Niederlagen. Das Derby Kastellaun gegen Simmern in der Verbandsliga Frauen 30 endete unentschieden.

Die Tennisspielerinnen des TC Boppard sind seit dieser Saison in Regionalliga Südwest der Frauen 50 und damit auch in den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg unterwegs. In Baden-Württemberg – genauer im Ortsteil Gärtringen in Böblingen – feierte Neuling Boppard seinen ersten Sieg.







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