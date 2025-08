Unverhofft kommt auch im Tennis oft: Die Damen 50 des TC Rot-Weiß Boppard schlagen kommende Saison in der Regionalliga auf. Sie haben eine perfekte Saison in der Südwestliga hinter sich – und das als Neuling.

Mit dem Ziel Klassenerhalt waren die Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Boppard in die Saison der Südwestliga bei den Damen 50 gegangen. Ein nur logisches Ziel als Aufsteiger. Dieses Ziel verpassten die Bopparderinnen aber meilenweit, denn sie verabschiedeten sich direkt wieder aus der Liga, allerdings nach oben und wurden mit einer weißen Weste von 12:0 Punkten Meister. Kommende Saison heißt es dann sogar Regionalliga am Rhein.

„Wir haben das Ziel bisschen übererfüllt“, schmunzelt Anja Gade, die Mannschaftsführerin der Bopparderinnen. Sie trug im letzten Spiel beim TC Caesarpark Kaiserslautern mit einem knappen Einzelsieg (10:4 im Match-Tiebreak) viel dazu bei, dass es am Schluss ohne Verlustpunkt durch die Klasse ging. 6:3 hieß es letztlich in Kaiserslautern, die weiteren Punkte für Boppard hatten Top-Spielerin Lori Murtaugh, Nicole Weißer und Sandra Lohse im Einzel in jeweils zwei Sätzen geholt, Murtaugh/Weißer sowie Lohse/Petra Schubert ließen zwei Doppelsiege folgen – fertig war die perfekte Saison.

Mit gleicher Besetzung plus Christmann eine Klasse höher

In Meistershirts feierten die Bopparderinnen, ein Gläschen Sekt musste natürlich sein. Mehr aber nicht. Zumindest nicht in Kaiserslautern. „Wir mussten ja noch fahren, haben das Feiern aber beim nächsten Training nachgeholt“, berichtete Gade. Bei diesem Nachholtermin sind die Bopparderinnen sicherlich auch die Saison noch einmal durchgegangen. Eine Saison, die mit einem kleinen Knackpunktspiel begonnen hatte. Denn beim späteren Zweiten Bad Vilbel gewann Boppard mit 6:3 – nach einer Wertung gegen die Gastgeber, die im Doppel eine nicht-spielberechtigte Akteurin eingesetzt hatten und so eben nicht 5:4 gewannen. „Wir hätten es ja so schon nur knapp verloren, obwohl wir ersatzgeschwächt waren“, sagt Gade im Rückblick auf diese Partie, die Boppard in Bestbesetzung wohl gewonnen hätte. So wie jedes andere Spiel. „Es gab ein paar knappe Spieltage“, erinnert sich Gade, „aber zum Schluss, da wollten wir es auch für uns.“ So ging es auch ins letzte Spiel. „Wir waren nicht nervös, weil wir locker reingehen konnten, es war ein Add-on für uns“, erklärt Gade.

i Ob Boppard um Sandra Lohse (rechts) diese Wahl gewonnen hat, ist nicht überliefert. Dafür aber, dass die Damen 50 jedes Spiel gewonnen haben und in die Regionalliga aufgestiegen sind. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Diese Sahnehäubchen ließen sich die Bopparderinnen nicht mehr nehmen, nun werden sie in der Regionalliga aufschlagen in der kommenden Saison. „Wir können uns es sehr gut vorstellen, uns das mal anzugucken“, sagt Gade, „es wird sicher eine andere Nummer.“ Deswegen wird man am Rhein aber keine großen personellen Änderungen vornehmen. „Wir gehen mit der Besetzung rein“, unterstreicht die Mannschaftsführerin, „wir haben es gemeinsam geschafft und wollen uns nicht aktiv verstärken.“ Trotzdem wird es vermutlich eine Verstärkung geben, denn die noch am Knie verletzte, etatmäßige Nummer zwei Angela Christmann wird wieder zurückkehren.