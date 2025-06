Während die Bopparderinnen als Neuling in der Südwest-Liga der Frauen 50 auf Aufstiegskurs sind, war die Verbandsliga 40 für die Buchholzerinnen zu stark, sie müssen als Aufsteiger wieder runter.

Frauen 50, Südwest-Liga

TC Rot-Weiß Boppard – TV Heimgarten 8:1. Die Bopparderinnen grüßen als Aufsteiger weiter von der Spitze, auch die fünfte Partie gewannen sie – und wenn sie das auch mit der sechsten tun, stehen sie als Meister fest. Die letzte Begegnung wird allerdings keine leichte, denn sie führt die Rot-Weiß-Spielerinnen am Samstag, 5. Juli, 13 Uhr, zum TC Caesarpark Kaiserslautern (6:2 Punkte, eine Partie weniger). Für die Gastgeberinnen gewannen Lori Murtaugh, Sandra Lohse, Ursula Persel und Petra Schubert ihre Partien regulär, die Gegnerin von Nicole Weißer musste aufgeben. In den Doppeln siegten Weißer/Lohse, Murtaugh/Annette Hörter und Anja Gade/Schubert sehr sicher.

Männer 60, Südwest-Liga

Sportpark Simmern – Schwarz-Weiß Frankfurt 0:9. Die Simmerner Oldies müssen weiter sehr um den Klassenerhalt bangen, gegen die Frankfurter, die mit nun 6:4 Zählern Dritter sind, war kein Kraut gewachsen. Und zu allem Überfluss gab es noch zwei Verletzte auf Seiten der Gastgeber mit dem Luxemburger Paul Hoffmann und Götz Oertel. So richtig knapp war es eigentlich nur beim Einzel von Mannschaftsführer Burkhard Born, der 6:7 und 6:7 verlor. Alle anderen Partien gingen recht glatt an die Gäste. Für Simmern ist aber noch alles drin, denn der Vorletzte (zwei Teams steigen ab) hat noch zwei Partie ausstehen, es geht auswärts zu den direkt über dem Sportpark platzierten Teams aus Lauterbach und Rüsselsheim.

Männer 40, Verbandsliga

SG TG/Sportpark Simmern/Kisselbach – TV Großlittgen 3:6. Es ging in dieser Partie darum, wer als Dritter die Saison abschließen wird und wer als Vierter. Großlittgen hat das bessere Ende für sich und sicherte sich den dritten Rang mit 6:4 Punkten, Simmern landete mit 4:6 Zählern einen Rang dahinter. Andreas Kneip und Ales Friedl gewannen ihre Einzel bei den Hausherren sehr glatt, die Nummer eins Kneip sogar mit 6:0 und 6:0. Dazu kam aber nur noch der Doppelsieg von Christian Gust und Kneip.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 32

SG Sportpark/TG Simmern – TC Neuburg 4:2. Die Simmernerinnen haben den Showdown daheim im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen und die Neuburgerinnen auf den letzten Rang und damit den einzigen Abstiegsplatz verwiesen. Beide beendeten die Saison mit 2:8 Punkten, Simmern aber mit einem Matchverhältnis von 11:19, Neuburg von 10:20. Mit drei Einzelsiegen von Rebecca Lorenz, Jennifer Stein und Carolin Stumm legten die Gastgeber den Grundstein für den Sieg, im Doppel machten Lorenz/Stein den Deckel drauf.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 33

TV Kastellaun – SG Metternich/Lahnstein 2:4. Gegen den Tabellenzweiten verlor Kastellaun seine zweite Partie in dieser Saison, bleibt aber Dritter mit 6:4 Punkten. Julia Berger und Lucienne Lehnen waren für die beiden Siege im Einzel verantwortlich.

ASG Altenkirchen – TC Grün-Weiß Buchholz 6:0. Für die Buchholzerinnen war die Verbandsliga eine Nummer zu groß als Neuling, sie sind wieder abgestiegen, auch wenn noch eine Partie aussteht. Aber die findet gegen den Meister Andernach/Bad Breisig statt es dürfte also mit sechs Niederlagen aus der Saison gehen. In Altenkirchen war Nadine Kohlhaas am nächsten an einem Sieg dran, sie verlor erst im Match-Tiebreak mit 6:10.