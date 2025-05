Die beiden höchstklassigen Klubs aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis starten am Wochenende in die Tennis-Medenrunde, für Boppards Frauen 50 ist es die Premiere in dieser Klasse.

Insgesamt tummeln sich acht Tennisklubs in den Ligen oberhalb der Rheinlandliga, aber nur vier legen am Wochenende los. Darunter sind die beiden höchstklassigen Mannschaften, die der Rhein-Hunsrück-Kreis zu bieten hat: Die Frauen 50 des TC Rot-Weiß Boppard und die Männer 60 des Sportpark Simmern – beide spielen in der Südwest-Liga. Und beide würden gerne die Klasse halten.

Männer 60, Südwest-Liga

TC Trier - Sportpark Simmern (Sa., 13 Uhr). Die zweite Saison in der Südwest-Liga, in der ersten wurde der Sportpark starker Dritter, beginnt für die Simmerner in Trier – und das ist schon mal sehr gut für die beiden Neuen im Team, denn beide kommen aus Luxemburg. Paul Hoffmann und Henri Reiter heißen die beiden, Sportpark-Macher Lothar Rodenbusch erinnerte sich aufgrund des Ausfalls von Mannschaftsführer Burkhard Born (Knie-OP im Herbst) an Hoffmann. „Ich habe mal haushoch gegen ihn verloren“, schmunzelt Rodenbusch, „ich habe einfach mal angefragt.“ Hoffmann sagte zu, er und Reiter werden nicht bei allen Spielen der Siebenerstaffel, in der für Rodenbusch der TC SW Bad Dürkheim der große Favorit ist, dabei sein. „Wir wollen in Trier gewinnen und die Klasse halten“, sagt Rodenbusch. Nicht mitwirken wird der an Nummer eins gelistete Chilene Claudio Rojas Trivinos. „Er ist ein Kumpel von unserem langjährigen Spieler und Trainer Pancho Olivares, er wird aber nicht spielen“, sagt Rodenbusch zur Nummer fünf der Weltrangliste bei den Männern 60. Olivares, die Nummer 1 der Welt bei den Männern 35, wird auch nicht dabei sein diese Runde. „Sein Knie ist kaputt“, weiß Rodenbusch. Neben den drei erwähnten Klubs sind noch Lauterbach, Rotenbühl, Rüsselsheim und Schwarz-Weiß Frankfurt in der Klasse.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 033

In dieser Gruppe spielen der TV Kastellaun und der TC Grün-Weiß Buchholz, in der zweiten Verbandsliga-Gruppe die SG Sportpark/TG Simmern, die aber erst am 11. Mai eingreift. Für Kastellaun um Mannschaftsführerin Angela Berger geht es am Sonntag um 10 Uhr zur SG Andernacher, die Buchholzerinnen um Teamkapitänin Inga Kittler geht es zeitgleich im Westerwald beim TC Montabaur los.

Frauen 50, Südwest-Liga

TC Bad Vilbel - TC Rot-Weiß Boppard (Sa., 13 Uhr). Die Premiere für die Bopparderinnen in der Südwest-Liga nach dem Aufstieg findet im Hessischen statt. „Wir haben da noch gar kein Gefühl“, sagt Boppards Mannschaftsführerin Anja Gade, „bislang haben wir immer gegen Teams aus der Pfalz und dem Saarland gespielt, jetzt kommen einige aus Hessen dazu.“ Generell sagt Gade zu neuen Klasse: „Wir wollen Spaß haben und gucken, wie die Luft da oben ist. Und wir hoffen, die Klasse zu halten.“ Das werden die Bopparderinnen allerdings ohne Angela Christmann bewerkstelligen müssen, die Nummer zwei fällt verletzungsbedingt wohl die ganze Runde aus. „Angelas Ausfall werden wir spüren“, weiß Gade. Ganz vorne dürfte Lori Murtaugh sicherlich für Punkte sorgen, generell müsse man aber abwarten, wie die Gegner aufgestellt sein werden. Neben Bad Vilbel sind das Idstein, Wehen, Maxdorf, Heimgarten und Caesarpark Kaiserslautern.