Als Aufsteiger sorgen die Bopparder Frauen 50 in der Südwest-Liga weiter für Furore: Nach vier Spielen führen sie das Feld an.

Nur vier Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis standen am vergangenen Spieltag auf dem Tennisplatz: Es gab zwei Siege und zwei Niederlagen.

Frauen 50, Südwest-Liga

TC Rot-Weiß Boppard – TC Blau-Weiß Maxdorf 5:4. So langsam wird es unheimlich: Viertes Spiel, vierter Sieg für die Bopparderinnen, die mit 8:0 Punkten das einzige Team mit einer noch blütenweißen Weste sind. Die Gäste aus Maxdorf hatten zuvor erst zweimal gespielt, einmal gewonnen und einmal verloren. Die Einzel im direkten Duell gingen allesamt über zwei Sätze, für Boppard holten Lori Murtaugh, Sandra Lohse und Ursula Persel die Punkte. Die Doppel mussten die Entscheidung bringen: Murtaugh und Annette Hörter sowie Lohse und Petra Schubert gewannen klar.

Männer 40, Verbandsliga

TC Rengsdorf – TG/Sportpark Simmern/Kisselbach 7:2. Zweite Niederlage im dritten Spiel für die Spielgemeinschaft aus Simmern und Kisselbach, Rengsdorf fuhr den dritten Sieg ein und führt mit dem VfL Kirchen das Klassement mit 6:0 Zählern ein. Die SG ist mit 2:4 Punkten Vierter der Sechserstaffel. Andreas Kneip war für die Gäste zweimal erfolgreich, einmal souverän im Einzel und fast genauso klar mit Ales Friedl im Doppel.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 32

SG SP/TG Simmern – SG Offenbach/Godramstein 2:4. 0:6 Punkte bei den Gastgebern, 6:0 Punkte bei den Gästen, so sah es nach der Begegnung tabellarisch aus, Simmern ist damit Letzter, Offenbach Zweiter – punktgleich mit dem TC Weiler. An beiden Simmerner Punkten war Natalie Herrmann beteiligt, sie siegte im Einzel klar und im Doppel an der Seite von Rebecca Lorenz.

Frauen 30, Verbandsliga, Gruppe 33

TV Kastellaun – TV Guckheim 4:2. Nach der Auftaktniederlage der Kastellaunerinnen gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Andernach/Breisig, gab es nun den zweiten Sieg in Serie für den TVK. Mit nun 4:2 Zählern arbeitete sich Kastellaun auf den dritten Platz vor. Im Duell der „Einser“ setzte sich Angela Berger mit 10:5 im Match-Tiebreak durch. Lucienne Lehnen und Julia Thomé gewannen ihre Partie ganz klar, mit dem Doppelsieg der Beiden war das Spiel zugunsten der Gastgeberinnen entschieden.